Les forces armées yéménites ont annoncé, ce lundi 19 février, avoir frappé le navire britannique RUBYMAR dans le golfe d’Aden et abattu le drone américain MQ9 dans le gouvernorat de Hodeïda, à l’ouest du Yémen.

Le communiqué des forces armées yéménites précise que « ces opérations ont été menées en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza, qui a été jusqu’à présent soumis à l’agression et au siège, et dans le cadre de la réponse à l’agression américano-britannique contre notre pays ».

Et d’ajouter : « Les forces navales des forces armées yéménites, avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, ont mené une opération militaire qualitative, ciblant le navire britannique RUBYMAR dans le golfe d’Aden avec plusieurs missiles navals appropriés ».

« Le navire a été fortement endommagé, provoquant son arrêt. Celui-ci risque désormais de couler dans le golfe d’Aden ».

Et de souligner : « durant l’opération, nous avons veillé à ce que l’équipage du navire sorte sain et sauf ». Et puis à Hodeïda, « les défenses aériennes yéménites ont, avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, abattu un drone américain (MQ9) avec un missile approprié ».

« Le MQ9 effectuait des missions hostiles contre notre pays pour le compte de l’entité sioniste », a-t-on indiqué de mêmes sources.

Les forces armées yéménites ont en outre affirmé « qu’elles n’hésiteront pas à prendre davantage de mesures militaires et à mener des opérations plus qualitatives contre toutes les cibles hostiles pour défendre le cher Yémen et confirmer leur position de soutien au peuple palestinien ».

Et de réitérer : « Les opérations des forces armées yéménites dans les mer Arabe et Rouge et arabe se poursuivront jusqu’à l’arrêt de l’agression israélienne et la levée du siège contre la bande de Gaza ».