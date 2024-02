Une source au sein de la direction de la résistance palestinienne a affirmé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « tout ce qui a été dit sur des progrès dans les négociations est faux. Au contraire, les choses sont toujours au point mort et aucune véritable avancée dans aucun des dossiers n’a été réalisée ».

La source a expliqué « qu’Israël insiste toujours sur ses conditions et rejette les conditions du mouvement Hamas, qu’il prétend être comme des conditions

impossibles ».

La source a souligné : « Lors de sa rencontre avec la délégation égyptienne, le Hamas a fait preuve d’une grande flexibilité afin de parvenir à une formule qui mènerait à un accord, et a apporté des solutions à des questions sensibles, telles qu’un cessez-le-feu, le retrait des forces d’occupation de la bande de Gaza, le retour des déplacés et la libération des prisonniers ».

Et de poursuivre : » Il y a deux raisons à l’intransigeance israélienne. La première est le profond conflit interne, qui ne permet à aucune partie de présenter des concessions ou de faire preuve de flexibilité. L’autre raison est la conviction de Tel Aviv qu’il peut réduire les attentes du Hamas en continuant à exercer une pression militaire sur elle ».

La source a noté que « l’Egypte et le Qatar travaillent en haute harmonie et compréhension, et qu’il y a une réponse américaine aux orientations de ces deux pays afin d’apporter de réels progrès dans les négociations ».

Cette confirmation, d’une source bien informée d’Al-Mayadeen, dément les propos d’un membre du Conseil de guerre israélien, Benny Gantz, à propos d’indicateurs préliminaires renforcant la possibilité de progrès dans les négociations, pour parvenir un nouvel accord d’échange.

Le site Axios a rapporté, citant une source bien informée et un responsable israélien, que le directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) américaine, William Burns, devrait arriver à Paris demain, vendredi, pour s’entretenir avec les Qataris, les Egyptiens et des responsables israéliens.

Le site d’information américain a déclaré que « les nouvelles négociations, auxquelles Burns participera, porteront sur les efforts déployés pour parvenir à un accord garantissant la libération des prisonniers ».

Source: Médias