Le président colombien Gustavo Petro a annoncé que « la Colombie a suspendu tous les achats d’armes israéliennes », soulignant que « le monde doit boycotter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ».

Il a ajouté dans un message sur son compte sur la plateforme X: « Lorsqu’ils ont demandé de la nourriture, plus de 100 Palestiniens ont été tués par Netanyahu. Cela s’appelle un génocide, et cela nous rappelle l’Holocauste, même si les puissances mondiales le font , je ne veux pas le reconnaître ».

L’annonce selon laquelle la Colombie a suspendu tous les achats d’armes israéliennes est intervenue après que l’occupation ait commis le massacre du rond-point de Nabulsi, survenu dans le nord de la bande de Gaza, lors de l’entrée de camions humanitaires, qui a entraîné la mort de plus de 112 Palestiniens et la blessure de plus de 112 Palestiniens. plus de 760 personnes alors qu’elles recevaient de l’aide dans le nord de Gaza, selon un communiqué du ministère de la Santé.

Le ministère a indiqué que, selon les témoignages des habitants, un certain nombre de victimes n’ont pas été retrouvées aux alentours du rond-point de Nabulsi.

Début novembre dernier, le président colombien a annoncé la décision de son pays de retirer son ambassadeur auprès de l’occupation et avait déclaré à l’époque : « Si Israël n’arrête pas le massacre du peuple palestinien, nous ne pourrons pas y rester ».

Source: Médias