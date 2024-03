L’armée d’occupation israélienne a annoncé, le mercredi 6 mars, la mort d’un soldat et la blessure de 13 autres, dont 6 grièvement atteints, lors des combats dans le sud de la bande de Gaza.

Selon la même source, « David Sasson, un soldat de l’unité Oketz (une des unités de l’armée qui s’appuie sur des chiens pour nombre de ses activités) a été abattu lors d’une bataille dans le sud de la bande de Gaza ».

Et d’ajouter : « Au cours de la même bataille, 3 soldats du bataillon des commandos et deux de l’unité Oketz ont été grièvement blessés et 7 autres ont également été blessés avec diverses blessures ».

Le communiqué de l’armée d’occupation indique « qu’un autre soldat de l’unité des commandos a été grièvement blessé lors d’une autre bataille dans le sud de la bande de Gaza ».

Et de conclure : « Les blessés ont été transférés pour recevoir des soins médicaux à l’hôpital et leurs familles ont été informées. »

اخلاء عدد من الاصابات بالمروحيات إلى مستشفى بلنسون ومستشفى تل هشومير .

Les médias israéliens ont rapporté que « des soldats ont été pris dans une embuscade dans la ville de Hamad, à l’ouest de Khan Younes, dans le sud de Gaza ».

Ainsi, le bilan annoncé par l’armée d’occupation depuis le début de la guerre s’élève à 587 soldats et officiers, dont 247 depuis le début de l’attaque terrestre dans la bande de Gaza le 27 octobre 2023.

Le nombre de militaires blessés s’est également élevé à 3 053 officiers et soldats, dont 1 467 depuis le début de l’attaque terrestre, selon les données de l’armée d’occupation.

« Israël a payé un lourd tribut »

Plus tôt mercredi, le chef d’état-major Herzi Halevy a déclaré que Tel Aviv avait payé un lourd tribut lors de la récente guerre et perdu des dirigeants et des combattants, selon l’Autorité israélienne de radiodiffusion.

Les chiffres indiquent que « depuis le 7 octobre, 39 commandants de peloton, 13 commandants de compagnie et 4 commandants de brigade au sein dans l’armée israélienne ont été tués ».

Enquête israélienne sur les failles du 7 octobre

Entre-temps, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a ordonné l’ouverture d’enquêtes sur les failles opérationnelles qui ont précédé les attaques du 7 octobre. Les investigations devraient durer plusieurs mois.

Le service du renseignement intérieur concentrera particulièrement son enquête sur la nuit ayant précédé l’opération du Hamas, alors qu’il avait reçu des indications affirmant qu’une attaque imminente allait être lancée.

Le fait que des milliers de cartes Sim israéliennes ont été activées par les combattants du Hamas sans susciter de réaction du Shin Bet sera également au cœur de l’enquête, tout comme l’absence de renseignements obtenus en amont sur la préparation des attaques.