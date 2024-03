Des sources privées ont révélé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen « qu’une réunion a eu lieu ces derniers jours entre le Hamas, le Jihad islamique et le Front populaire de libération de la Palestine et le mouvement yéménite Ansarullah, afin de coordonner la prochaine étape.

Les sources, qui ont demandé à rester anonymes, ont déclaré à Al-Mayadeen que « la réunion avait pour objectif de coordonner les positions avec Ansarullah, qui, pour sa part, a confirmé la poursuite des opérations de soutien en mer Rouge.

Le mouvement Ansarullah a confirmé sa capacité à poursuivre ses opérations avec la même force, soulignant que « les frappes aériennes américano-britanniques ne parviendront pas à provoquer un changement, ni à dissuader le mouvement de son engagement auprès du peuple palestinien et de sa résistance », assurant les factions palestiniennes de leur volonté de développer toutes les formes de coopération avec elles.

Selon des sources d’Al-Mayadeen, la réunion a eu lieu avec la participation de personnalités des premiers rangs des dirigeants des trois factions avec Ansarullah.

Les sources ont indiqué que « les factions de la résistance ont exprimé leur grande appréciation pour le rôle central et important du mouvement yéménite », soulignant « la profondeur des relations avec lui, et transmettant leurs salutations au chef du mouvement, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, qui a souligné dans son message aux factions « le caractère central de la lutte du peuple palestinien et l’engagement du peuple yéménite et d’Ansarullah envers la cause palestinienne ».

Les sources ont poursuivi : « La réunion s’inscrit dans le cadre du renforcement du rôle intégré des factions et de la préparation aux possibilités d’escalade pendant le Ramadan, en plus de la préparation d’une éventuelle bataille à Rafah ».

Des sources d’Al-Mayadeen ont rapporté qu’au cours de la réunion, les dialogues liés à la trêve et à ses développements ont été passés en revue, ainsi que l’engagement des factions à parvenir à un accord qui mettrait fin à l’agression israélienne et répondrait aux aspirations du peuple palestinien.

Les factions de la résistance palestinienne ont insisté sur les principales lignes du retrait de l’armée d’occupation du territoire de la bande de Gaza, le retour des personnes déplacées dans leurs lieux de résidence, en particulier la population du nord de la bande de Gaza, et la conclusion d’un accord d’échange honorable.

Dans ce contexte, il convient de noter que le leader du mouvement Ansarullah, sayyed al-Houthi, a annoncé, dans un discours qu’il a prononcé jeudi soir, que « les forces armées yéménites empêcheraient les navires liés à l’occupation israélienne de traverser l’océan Indien et le cap de Bonne-Espérance », ajoutant que « leurs opérations avaient atteint une ampleur sans précédent, puisque 3 d’entre elles ont atteint l’océan Indien ».

