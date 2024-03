La Défense civile palestinienne a fait état de 5 martyrs et d’autres personnes coincés sous les décombres suite au bombardement israélien d’un immeuble résidentiel à l’est de la ville de Gaza, dans nord de la bande assiégée.

La Défense civile a déclaré, le vendredi 15 mars, dans un bref communiqué que: « L’armée d’occupation israélienne a ciblé un immeuble de 7 étages qui s’est totalement effondré dans la rue Lababidi dans la ville de Gaza. »

Dans une déclaration ultérieure sur la plateforme Telegram, la Défense Civile a expliqué que ses équipes avaient pu « retirer 5 martyrs » des décombres.

« Plusieurs blessés et d’autres citoyens se trouvaient toujours sous les décombres de la maison familiale Al-Alay », a-t-on ajouté de même source.

Par ailleurs, un violent bombardement d’artillerie israélienne a visé la zone d’Al-Mawasi, à l’ouest de la ville de Khan Younes.

Malgré le début du mois de Ramadan, les forces d’occupation israéliennes mènent depuis le 7 octobre dernier une guerre dévastatrice contre la bande de Gaza, faisant des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d’une catastrophe humanitaire sans précédent. et la destruction massive des infrastructures, qui a conduit à la comparution de Tel-Aviv devant la Cour internationale de Justice pour « génocide ».

Deir Al-Balah, Al-Aqsa Hospital Tonight: Overwhelmed with grief, families bid farewell to their loved ones were massacred in an Israeli airstrike. pic.twitter.com/FIIdLPFAbr

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) March 15, 2024