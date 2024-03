La Résistance islamique irakienne a annoncé avoir mené mardi soir et tôt mercredi 27 mars deux nouvelles opérations contre des sites militaires israéliens dans les territoires palestiniens occupés.

Dans un communiqué, la Résistance irakienne s’engage à frapper les bastions ennemis et annonce avoir mené des attaques aux drones contre la base aérienne israélienne d’Ovda et le site militaire de Speer dans les territoires palestiniens occupés.

La première opération a visé la base aérienne d’Ovda, située en plein désert, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest d’Eilat.

« Les Moudjahidines de la Résistance islamique en Irak ont ciblé, le 26/03/2024, la base aérienne israélienne d’Uvda avec des drones », annonce le communiqué.

Lors de la deuxième opération, les drones de la Résistance ont visé le site militaire israélien de Speer.

« Les combattants de la Résistance islamique en Irak ont ciblé ce matin, mercredi 27/3/2024, le site militaire israélien de Speer dans nos terres occupées », toujours selon le même communiqué.

Ces deux opérations traduisent encore une fois la volonté inébranlable de la Résistance irakienne de soutenir le peuple palestinien et de les défendre face à l’entité d’occupation israélienne.

Ces derniers mois, la Résistance irakienne a annoncé avoir mené plusieurs opérations clés contre l’aéroport Ben Gourion, une centrale électrique à Tel-Aviv et de grands ports israéliens en signe de solidarité avec la population de Gaza.

Elle a également pris pour cible des bases militaires américaines en Irak et en Syrie voisine en réponse au soutien de Washington au génocide palestinien à Gaza.

Dimanche 24 mars, elle a ciblé par drone le siège du ministère israélien de la guerre dans les territoires occupés.

‘Israël’ mène une guerre génocidaire contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Plus de 32 300 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, sont tombés en martyre et plus de 74 000 autres blessés.

Il a également imposé un siège total à l’enclave, privant plus de deux millions de Palestiniens de carburant, d’électricité, de nourriture et d’eau.

Source: Avec PressTV