Quatre libanais sont tombés en martyr et six ont été blessés suite à un raid de l’occupation israélienne en début de soirée, visant un café de la ville de Naqoura, près d’un des centres de la FINUL, selon le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban.

Les victimes ont été transférées à l’hôpital libano-italien de la ville de Tyr, où les citoyens se sont précipités en grand nombre pour donner du sang.

Par ailleurs, un raid israélien a visé un véhicule appartenant au Comité islamique de la santé dans la ville de Tayr Harfa, faisant deux martyrs de l’organisation, selon ce que rapporte notre correspondant.

Il est à noter que l’occupation a visé, ce mercredi à l’aube, la Commission médicale islamique du village de Hebbariyé, au sud du Liban, provoquant le martyre de 7 secouristes.

En réponse au massacre israélien de Hebbariyé, la Résistance islamique au Liban a ciblé la colonie Kiryat Shmona et le commandement de la 769e Brigade dans la caserne Kiryat Shmona avec des dizaines de missiles.

L’occupation israélienne a reconnu l’importance de l’opération et les pertes qu’elle a subies sur son front intérieur, et ses médias ont rapporté qu’il y avait eu des victimes et des incendies sur la zone qui a été visée par des missiles.

Source: Médias