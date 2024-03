La Résistance islamique au Liban a annoncé, ce mercredi matin, que ses combattants ont pris pour cible la colonie de Kiryat Chmona et le commandement de la 769e Brigade de l’armée d’occupation israélienne dans sa caserne dans le nord de la Palestine occupée. La Résistance a souligné que ces tirs constituent une riposte au massacre commis par l’occupation à Hebbariyé, au sud du Liban, ainsi qu’un soutien au peuple palestinien et à sa résistance à Gaza.

Massacre de Hebbariyé

Mercredi, vers minuit et demie, 7 secouristes sont tombés en martyrs dans un bombardement israélien ayant visé un centre d’urgence médical dans la localité frontalière de Hebbariyé, proche des fermes libanaises occupées de Chebaa dans le secteur oriental de la frontière.

Les secouristes sont des membres la Jamaa Islamiya, un parti politique sunnite proche des Frères musulmans. A l’issue de la guerre génocidaire israélienne contre Gaza, lancée le 7 octobre, la Brigade al-Fajr, le bras résistant de la Jamaa Islamiya a mené plusieurs attaques aux roquettes contre les colonies frontalières. Trois de ses combattants sont tombés en martyrs le 10 mars dernier dans un raid israélien sur la localité d’al-Aarqoub au sud du Liban.

Riposte du Hezbollah: 30 roquettes



Après cette attaque meurtrière, le Hezbollah a affirmé « que l’agression israélienne contre la localité de Hebbariyé au sud du Liban ne passera pas sans réponse et sans punition ».

Selon le communiqué de la Résistance islamique, des dizaines de roquettes ont visé cette colonie.

Le chef des autorités locales de la colonie a pour sa part déclaré : « Les sirènes ont retenti 5 fois et 30 roquettes ont été lancés depuis le Liban, dont la plupart ont atterri à Kiryat Chmona et se sont abattus sur des maisons, des usines et des voitures. »

Et de poursuivre en s’adressant aux Israéliens encore présents dans cette colonie: « Nous avons été attaqués par des dizaines de roquettes et il est dangereux de rester ici ne serait-ce qu’une minute. C’est pourquoi j’ai demandé à l’armée de fermer Kiryat Chmona par la force ». Il a exhorté les colons à rester dans les lieux fortifiés car « l’incident n’est pas encore terminé et on craint de nouveaux lancements de missiles ».

Les médias israéliens ont fait état de la mort d’un Israélien suite au tir d’un missile qui s’est abattu sur une usine de Kiryat Chmona ayant pris feu, qui fabrique des produits pour l’armée d’occupation israélienne. Les médias israéliens ont également fait état de deux blessés, soulignant que les équipes de pompiers se sont dirigées vers le lieu de la chute de la roquette.

Il est aussi question qu’un incendie s’est déclaré dans un entrepôt de bois et un atelier de menuiserie qui ont été directement touchés par un missile Katioucha tiré depuis le Liban.

Des roquettes différentes des précédentes

Selon le correspondant de la chaîne israélienne Channel 12, les roquettes qui ont été tirées sont de calibre plus lourd avec beaucoup de produits explosifs qui ont causé des dommages importants. Et de préciser : « Elles ne sont pas comme les roquettes qu’on avait l’habitude de voir pendant les attaques précédentes durant ces derniers mois ».

il a aussi indiqué qu’une vingtaine de maisons ont été endommagées dans un même quartier sous l’effet d’une seule roquette.

Pour sa part, le correspondant de la 12ème chaîne israélienne dans le nord a admis que « ce fut une matinée difficile à Kiryat Chmona, en raison des dégâts matériels considérables », expliquant que « les missiles ont été tirés depuis le Liban sur 7 places différentes à Kiryat Chmona ». Les médias israéliens ont également rapporté qu’un missile avait atterri près du Conseil de Haute Galilée (nord de la Palestine occupée).