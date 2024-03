Aujourd’hui, samedi, les factions de l’Alliance des Forces de Résistance Palestiniennes ont condamné la proposition israélienne d’envoyer des forces arabes pour administrer la bande de Gaza, avertissant que « ces propositions constituent un piège visant à entraîner certains pays arabes à servir leurs plans et projets, après la grande défaite « d’Israël » sur le terrain ».

Les factions ont mis en garde, dans une déclaration commune publiée ce samedi à Damas, « contre le danger d’accepter de telles propositions », soulignant « qu’elles constituent un nouveau piège et une tromperie sioniste et que l’occupation cherche, avec les États-Unis d’Amérique, à contourner la terrible défaite qu’il a subie dans la bande de Gaza ».

Les factions ont souligné que « le peuple palestinien est capable de choisir ses dirigeants et ses institutions pour gérer le secteur, préserver sa souveraineté nationale et contrecarrer toutes les tentatives israélo-américaines qui tentent de saper l’indépendance de sa prise de décision et sa souveraineté ».

Les factions palestiniennes ont rappelé que « cette proposition avait été présentée par le ministre de la Sécurité du gouvernement d’occupation, Yoav Galant, lors de ses rencontres avec les secrétaires d’État et de la Défense américains, Lloyd Austin et Anthony Blinken, et le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan ».

Les factions ont mis en garde les pays arabes contre le fait de tomber dans ce qu’ils appellent le piège sioniste en promouvant ou en soutenant les plans israélo-américains.

Gérer la réalité palestinienne est une affaire nationale

Le mouvement Hamas a publié une déclaration du Comité suprême de suivi des Forces nationales et islamiques palestiniennes, dans laquelle le comité souligne que « les propos des dirigeants de l’occupation concernant la formation d’une force internationale ou arabe pour la bande de Gaza sont une illusion et mirage », soulignant « que toute force entrant dans la bande de Gaza est inacceptable, et c’est une force d’occupation, et nous la traiterons selon cette qualification ».

Ladite déclaration a apprécié « la position des pays arabes qui ont refusé de participer et de coopérer avec la proposition des dirigeants de l’occupation », soulignant que « la gestion de la réalité palestinienne est une affaire nationale palestinienne interne dans laquelle personne n’est autorisé à s’immiscer, et que toutes les tentatives visant à créer des alternatives d’administration qui contournent la volonté du peuple palestinien mourront avant de naître et seront vouées à l’échec ».

Hamas : l’administration américaine est partenaire de l’occupation

Dans le même temps, le Hamas, a condamné samedi l’intention de l’administration du président américain Joe Biden d’envoyer de nouvelles livraisons d’armes à l’entité d’occupation israélienne, notamment des missiles et des avions de guerre.

Le mouvement a déclaré, dans un communiqué, que « cette mesure confirme le partenariat de cette administration dans la guerre d’extermination menée par l’occupation contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ».

Le mouvement a noté que « l’insistance de l’administration Biden sur sa position biaisée et favorable, politiquement et militairement, à l’occupation et à ses politiques, qui cherchent à exterminer le peuple palestinien et à le chasser de ses terres, confirme le mensonge des positions américaines concernant la situation humanitaire dans la bande de Gaza ».

Et de souligner que « les idées proposées par les États-Unis pour protéger les civils visent à induire en erreur et à dissimuler les crimes d’occupation en cours contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza ».

Le mouvement a appelé la communauté internationale et les Nations Unies « à imposer une interdiction totale de la fourniture d’armes à l’occupation et à prendre des mesures pour mettre fin à l’agression, ce qui conduirait à la tenir responsable des violations et des crimes contre l’humanité qu’elle a commis « .

Reuters: les États-Unis d’Amérique soutiennet « Israël » avec davantage de bombes et d’avions de guerre.

L’agence a révélé que les nouveaux colis d’armes américains fournis à « Israël » comprennent plus de 1 800 bombes MK84, pesant chacune 900 kilogrammes, et 500 bombes MK82, pesant chacune 227 kilogrammes.

Le journal a cité des responsables américains, qui ont refusé de révéler leur identité, selon lesquels le Département d’État avait autorisé la semaine dernière le transfert de 25 avions de combat et moteurs F-35A vers « Israël ».

Source: Médias