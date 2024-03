Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah Fidélité à la Résistance, le député Mohammad Raad, a mis en garde contre « une guerre psychologique » exercée contre le public et l’environnement de la résistance au Liban et dans la région et destinée selon lui à semer en lui le désespoir et l’exclusion d’une victoire.

« Une guerre psychologique est menée contre notre peuple et les peuples de la région, laquelle consiste à faire croire que l’ennemi rejette tout et comme il est soutenu par toutes les puissances, il peut dont réaliser ce qu’il veut. Et la preuve en est le nombre de martyrs et leur pourcentage élevé », a-t-il dit lors de la cérémonie d’hommage organisée par le Hezbollah pour le martyre du combattant sur la voie d’al-Qods, Ali Fawzi Al-Akhras dans la ville de Kafr Tebnit au sud du Liban.

S’adressant au public de la résistance, M. Raad a poursuivi : « Ayez confiance en vous-mêmes, mes chers, en le sacrifice de vos enfants, en votre approche résistante et sachez que vous allez voir une victoire estimable et digne des martyrs. »

Le député du Hezbollah a ajouté : « Ils ne savent pas que ce pourcentage est le prix stratégique et que la résistance, quand elle s’est dressée face au projet agressif israélien et a déclaré sa solidarité et son soutien à la résistance et au peuple de Gaza, était pleinement consciente que la situation selon cette thèse de soutien nécessite des sacrifices ».

Selon lui, « la question devrait être évaluée à la lumière de ses résultats. Mais l’ennemi voudrait utiliser cette douleur et cette souffrance qui nous affligent afin de décourager notre détermination et de nous persuader que nous ne sommes plus en mesure de résister et d’affronter. Mais nous disons et assurons que nous verrons la victoire de nos propres yeux aussi vient sur le plan tactique actuel que celui stratégique à long terme”.

“Notre objectif dans cette confrontation est d’avorter les objectifs de l’offensive » israélienne, a poursuivi M. Raad. Et de s’interroger : « Où sont donc maintenant les objectifs de l’ennemi ? ».

« Tout ce que cet ennemi peut se vanter d’avoir réalisé, est qu’il a tué et détruit, mais il ne peut pas dire qu’il a atteint les objectifs qu’il s’était fixés ».

Et le chef du Bloc Fidélité à la Résistance de conclure : « Même les meurtres dont se vante l’ennemi était censé être un moyen et un outil pour atteindre des objectifs, mais lorsque le fait de tuer est tout juste de tuer, alors l’armée combattante se transforme en une armée meurtrière et criminelle, sapant sa légitimité dont il en découlera qu’ elle sera jetée dans les poubelles de l’histoire”.

Source: Al-Manar