Lundi, le mouvement Hamas a condamné l’agression israélienne qui a visé le bâtiment du consulat iranien à Damas, la capitale syrienne, soulignant que « cette agression constitue une violation flagrante du droit international, une atteinte à la souveraineté de la Syrie et de l’Iran et une dangereuse escalade sioniste ».

Dans ce contexte, le Mouvement du Jihad islamique a considéré que l’attaque perfide del’occupation israélienne contre le bâtiment du consulat iranien est une tentative de l’ennemi israélien d’étendre son agression et d’échapper à l’échec à Gaza ».

À son tour, le Front populaire de libération de la Palestine a condamné l’attaque dans les termes les plus fermes, la qualifiantd’ escalade majeure » et la qualifiant de « terrorisme d’État organisé ».

Il a présenté à l’Iran ses plus sincères condoléances, notant que « ce crime odieux n’a pas dissuadé et ne dissuadera pas l’Iran de poursuivre son devoir de soutenir la résistance palestinienne et de soutenir les justes causes dans la région ».

Et de poursuivre: « cette entité sioniste est déterminée à entraîner la région dans une escalade majeure, et elle est pleinement consciente qu’elle paiera un lourd tribut pour ces crimes et plongera ses colons dans un bain de sang, de malheurs et de désastres qu’ils ne pourront supporter. Cela entraînera également la région dans une escalade et une explosion majeures ».

En conclusion, le Front a affirmé que « la politique d’assassinats est un échec et a toujours été un motif et une incitation à intensifier les frappes douloureuses contre l’entité sioniste ».

De son côté, un membre du Conseil révolutionnaire du mouvement Fatah Intifada, Abdel Majeed Shadid, représentant du mouvement en Cisjordanie en Palestine occupée, a condamné l’agression sioniste, soulignant que « la lâche opération d’assassinat ne portera pas atteinte au rôle de Téhéran, les pays de l’axe de la résistance resteront solidaires du peuple palestinien et de sa résistance en Palestine occupée jusqu’à la libération de la Palestine ».

Shadid a déclaré : « Cet assassinat lâche confirme l’unité du front de l’axe de résistance face au projet agressif sioniste-américain et cette agression ne sapera pas la détermination des forces de résistance de la Oumma ».

Source: Médias