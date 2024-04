La Résistance islamique en Irak, un groupe de combattants antiterroristes, a annoncé avoir visé une cible israélienne « vitale » dans les hauteurs du Golan syrien occupé.

La Résistance a fait cette annonce le samedi 20 avril, affirmant avoir atteint la cible « avec des drones ».

Les combattants de la Résistance irakienne ont déclaré qu’ils avaient mené l’opération dans le sens du soutien au peuple à Gaza et en réponse aux massacres commis par l’entité usurpatrice contre les civils palestiniens.

Cette opération intervient après que l’Organisation de mobilisation populaire d’Irak (Hachd al-Chaabi) eut confirmé l’explosion survenue sur la base militaire irakienne de Kalsu dans un communiqué samedi matin.

Une personne est tombée en martyre et six autres ont été blessées à la suite de l’agression aérienne qui a visé la base de Kalsu à Musayyib, au nord de la province irakienne de Babylon. L’agression a visé l’entrée principale de la base et un bureau appartenant aux combattants des Hachd al-Chaabi. Elle a été très probablement menée avec des drones.