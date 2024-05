L’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a récemment publié un rapport, révélant des crimes commis par le régime israélien contre des écoles et des infrastructures éducatives de la bande de Gaza au cours de sept mois après la guerre sanglante.

Dans le cadre de son agression contre l’enclave assiégée, le régime de Tel-Aviv a transformé plusieurs écoles de Gaza, y compris l’école primaire Salah al-Din, en centre de détention, d’interrogatoire et de torture des civils, selon le rapport d’Euro-Med qui a précisé qu’il s’agissait d’une violation flagrante des lois internationales et des règles de la guerre.

Indiquant qu’Israël militarise délibérément les infrastructures civiles de Gaza après le déclenchement de la guerre sanglante en octobre 2023, Euro-Med a fait part d’intenses bombardements israéliens sur les écoles de l’enclave assiégée.

En outre, l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a déploré le fait que le régime d’occupation israélien massacre et exécute des civils qui ont fui vers les écoles.

Ces crimes israéliens représentent une extension de l’héritage colonial basé sur la domination et le démantèlement des éléments authentiques et fondamentaux du peuple palestinien, notamment des éléments culturels et éducatifs, selon le rapport d’Euro-Med.

« 80 % des écoles de la bande de Gaza ont été détruites ou partiellement détruites », a rapporté l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme, ajoutant que les écoles des Nations unies qui ont été transformées en centres d’hébergement ont été prises pour cible par ‘Israël’.

Ces frappes se poursuivent dans toutes les régions de l’enclave palestinienne, y compris dans les zones déclarées « sûres » par le régime israélien, toujours selon le rapport.

« En plus des dizaines de milliers de martyrs et de blessés à Gaza, au moins 625 000 élèves et étudiants sont privés de leur droit à l’éducation », a annoncé Euro-Med, faisant état de la destruction de six universités dans la bande de Gaza.

L’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme a mis l’accent sur l’importance de protéger les écoles lors des attaques israéliennes, appelant à une pression internationale immédiate sur ‘Israël’ pour qu’il mette fin à son offensive contre les écoles de Gaza.

Euro-Med a renouvelé sa demande sur « la nécessité de permettre aux comités d’enquête et aux comités techniques spécialisés de se rendre à Gaza, d’enquêter sur les crimes horribles commis par ‘Israël’ et de le tenir responsable de ses violations incessantes de la Convention internationale pour la prévention et la répression du crime de génocide ».