Une source sécuritaire a affirmé, que les services de sécurité ont réussi à contrecarrer les activités de renseignement de l’ennemi américain et israélien, selon l’agence Saba.

La source a expliqué que les services de sécurité révéleront demain plus de détails sur les activités qui ont été déjouées, dans un communiqué officiel.

Il convient de noter que le Yémen constitue un front de soutien pour Gaza, par ses opérations contre les sites d’occupation situés au plus profond des territoires palestiniens et par son interception des navires israéliens et de ceux naviguant sous un pavillon étranger mais au nom de l’occupation ou de tous ceux qui se dirigent vers les ports palestiniens occupés.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé il y a quelques jours le début de l’entrée en vigeur de la quatrième phase d’escalade en réponse à la poursuite de l’agression israélienne contre la bande de Gaza.

Saree a expliqué que cette étape consiste à cibler tous les navires qui violent l’interdiction de navigation israélienne et ceux qui se dirigent vers les ports de la Palestine occupée depuis la mer Méditerranée, dans toute zone pouvant être atteinte par les forces armées yéménites.

Source: Médias