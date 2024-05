Selon le site américain Bloomberg, un haut responsable du département du Trésor américain a rapporté que Washington est préoccupé par les efforts croissants déployés par l’Iran et ses alliés pour investir en Asie du Sud-Est.

Selon le site , les propos du responsable américain, qui a requis l’anonymat, sont intervenus aujourd’hui lors d’une visite de responsables américains à Singapour et en Malaisie, dans le but de recueillir un soutien pour l’application de sanctions dans la région.

La délégation américaine a rencontré « des dirigeants de l’industrie pétrolière et des institutions financières des deux pays et a demandé le soutien des efforts américains visant à renforcer les restrictions sur les exportations de pétrole brut iranien et sur les exportations vers la Russie, afin de limiter la capacité de Moscou à obtenir des composants importants pour poursuivre ses activités de guerre en Ukraine ».

L’Iran était au centre de la visite, compte tenu de ses relations historiques avec des pays comme la Malaisie, et des sanctions que les États-Unis tentent de lui imposer en réponse à l’attaque contre « Israël » le mois dernier, et de leur soutien au Hamas et d’autres mouvements de résistance.

L’ambassadeur américain en Malaisie, Edgard Kagan, a refusé de fournir des détails sur les discussions en cours, affirmant seulement qu’elles « couvrent une série de questions »et « qu’une partie d’entre elles concerne une réponse mondiale unifiée à de graves menaces ».

Source: Médias