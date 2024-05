Les médias israéliens ont rapporté jeudi que la capacité opérationnelle de la Force Radwan du Hezbollah « n’a pas été endommagée » malgré « sept mois écoulés depuis la bataille ».

Le journal Israel Hayom a estimé que » l’unité d’élite du Hezbollah est toujours capable de mettre en œuvre un plan d’invasion d’une zone limitée en Israël, à tout moment, si elle décide de le faire, avec 200 membres ».

Le journal a souligné que le mois dernier, le ministre de la Guerre Yoav Galant s’est rendu au commandement du Nord et s’est vanté : « La moitié des dirigeants du Hezbollah dans le sud du Liban ont été éliminés. Nous avons causé la mort de certains d’entre eux, et certains d’entre eux se sont cachés et ont quitté le sud du Liban face aux opérations de l’armée israélienne ».

Il a ajouté que « cette semaine, devant l’unité Galilée, Gallant a admis que » la mission ici n’est pas terminée et que l’été pourrait être chaud « .

Cependant, citant le chef du département de recherche de l’Institut Alma, le journal a affirmé que « l’efficacité de la force Radwan n’a pas été endommagée ».

Il a expliqué que est du par le fait que « le Hezbollah dispose d’une armée dans tous les sens du terme. En conséquence, l’armée de Nasrallah sait commrnt analyser les témoignages d’un certain nombre de combattants sur le terrain ».

Barry estime également que le nombre d’armes de haute précision que posséde le Hezbollah « est passé de plusieurs centaines à plusieurs milliers ».

Selon le journal, les estimations indiquent que le Hezbollah « est prêt pour la guerre et a imaginé tous les scénarios, que ce soit en cas de cessez-le-feu à Gaza ou en cas d’augmentation des manœuvres terrestres à Rafah, ses opérations contre le nord pourraient augmenté ces derniers mois ».

Source: Médias