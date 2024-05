« On se souviendra de vous comme boucher de Gaza », c’est avec cette phrase que plusieurs partisans de la Palestine ont interrompu le discours au Congrès du secrétaire d’État américain Anthony Blinken.

Le groupe a protesté contre le discours de Blinken devant la commission sénatoriale des relations étrangères sur la diplomatie américaine, les défis mondiaux et la demande de budget 2025.

Pendant le discours de Blinken, l’un des protestataires s’est levé en portant le drapeau palestinien et a déclaré : « Hind Rajab, qui a été tué par Israël, avait 6 ans, on se souviendra de Blinken comme boucher de Gaza. On se souviendra de vous comme un tueur de Palestiniens innocents. »

Blinken commençait deux jours de témoignage devant le Congrès, immédiatement interrompus par des protestataires, deux d’entre eux s’écriant notamment, avant d’être évacués par la police, que le chef de la diplomatie américaine était un « criminel de guerre » en raison de son soutien à ‘Israël’.

Le Secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré, mardi qu’un accord de cessez-le-feu à Gaza était toujours possible, mais que la menace d’interpellation des dirigeants israéliens du fait de la proposition de la Cour pénale internationale (CPI) n’allait pas en ce sens.

Rappelons que le procureur de la CPI Karim Khan avait demandé des mandats d’arrêt contre Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant.

Khan a déclaré qu’il avait des motifs raisonnables de croire que Netanyahu et Gallant portaient la responsabilité pénale des « crimes de guerre et crimes contre l’humanité » commis sur le territoire palestinien, en particulier dans la bande de Gaza, depuis au moins le 8 octobre dernier.