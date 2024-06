La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a intensifié ses tirs contre les sites militaires et les colonies israéliennes dans le nord de la Palestine occupée, en soutien au peuple palestinien et à sa résistance dans la bande de Gaza.

Plusieurs missiles se sont abattus, ce lundi matin, dans la caserne de Branit et dans la région de Horfich dans la Galilée occidentale, ont rapporté les médias israéliens.

La Resistance a également annoncé que ses combattants ont détruit, ce matin, un véhicule militaire dans le mont Adathar avec des missiles guidés tuant et blessant les membres d’équipage.

Le site israélien Hadshot Bazaman a fait état d’incendies à Kiryat Shmona et dans le sud du Golan provoqués par des roquettes et des obus en provenance du Liban.

Incendies à Kiryat Chmona

Les médias israéliens ont en outre diffusé, dimanche soir, un clip vidéo montrant un drone attaquant sa cible dans la région de Nahariya, en Galilée occidentale, au nord de la Palestine occupée.

Les médias israéliens ont également montré des incendies brûlant dans la même zone où le drone d’assaut s’est abattu.

Les médias israéliens ont fait état des dégâts causés à un bâtiment de la zone industrielle de Nahariya, en plus d’incendie qui ont éclaté à la suite des tirs de missiles et de drones depuis le Liban.

Le site israélien Hadashut Bazman a regretté le fait « qu’il n’y a aucun point dans le nord où le Hezbollah ne puisse pas frapper des drones avec précision. Le Hezbollah peut facilement frapper des usines de défense, des bases militaires, des dépôts de carburant et même les complexes militaires Rafael protégés par diverses systèmes de défenses ».

Et puis, en riposte à l’agression de l’ennemi israélien qui a visé la région de la Bekaa, les combattants de la Résistance islamique ont bombardé, le dimanche, le quartier général de la 210e division du Golan dans la caserne de Nafah avec des dizaines de roquettes Katioucha.

La Résistance a aussi riposté aux agressions de l’ennemi israélien contre les villages et les lieux sûrs du sud, en particulier contre les localités de Bint Jbeil, Khiyam et Houla, en tirant des dizaines de roquettes et des missiles contre la colonie de Kiryat Chmona et la colonie de Metulla.

Le Médias de guerre de la Résistance a pour sa part diffusé une vidéo intitulée « À votre disposition », à l’adresse du secrétaire général du Hezbollah. Sayed Hassan Nasrallah a affirmé dans son dernier discours, le 31 mai, que les combattants, que « si les combattants avaient voulu entrer dans la position de Ramiya, ils auraient pu entrer dedans ».

Le Média militaire a également diffusé un clip vidéo intitulé « 2000 opérations… et on se contentera pas ».

Le Média de la Résistance a diffusé, le dimanche, une vidéo de l’attaque de la Résistance islamique aux missiles Burkan contre le quartier général de la 769e brigade de l’armée israélienne dans la caserne de Kiryat Chmona, dans le nord de la Palestine occupée.