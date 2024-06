L’assistant du bureau présidentiel pour les affaires politiques en Iran, Mohammad Jamshidi, a annoncé aujourd’hui vendredi que le Bahreïn a envoyé une demande de normalisation de ses relations avec l’Iran via la Russie.

Il y a quelques jours, le roi de Bahreïn, Hamad ben Issa, a affirmé sa conviction de la nécessité d’adopter une approche de dialogue et de diplomatie pacifique basée sur le bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires intérieures, lors de sa rencontre avec le Premier ministre chinois à Pékin, Li Qiang.

Selon l’agence de presse bahreïnite, Ben Issa a déclaré qu’il cherche à rétablir les relations diplomatiques avec l’Iran en tant que voisin, et il se félicite également du soutien de la Chine à cet effort afin d’établir la paix et de rétablir la stabilité dans la région.

De même, lors de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, fin mai, il a affirmé son soutien à la normalisation des relations avec l’Iran et a ajouté : « Nous avons eu des problèmes avec l’Iran, mais maintenant il n’y a pratiquement plus rien, et il n’y a aucune raison de reporter la normalisation des relations avec lui ».

Il convient de noter qu’en janvier 2016, Bahreïn a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec l’Iran et a demandé à ses diplomates de quitter Manama dans les 48 heures, moins de 24 heures après que l’Arabie saoudite ait pris une mesure similaire.

Source: Médias