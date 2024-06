Les médias israéliens ont rapporté les dégâts considérables subis par l’occupation à la suite des opérations militaires menées par le Hezbollah, soulignant que le cabinet de guerre pratique la censure sur les colons à ce sujet.

Les médias israéliens ont souligné « qu’ Israël vit actuellement à l’âge de pierre, car le Hezbollah détruit ses infrastructures, alors que les sirènes retentissent chaque jour, depuis le déclenchement des affrontements à la frontière libano-palestinienne ».

Les médias d’occupation ont affirmé que « le Hezbollah possède des informations précises et n’a pas besoin d’agents étrangers pour les collecter », soulignant que « l’unité de renseignement du Hezbollah, équivalente à l’unité 8200 de l’« armée d’occupation, est aussi efficace que la nôtre ».

Qu’est-ce que le Hezbollah a détruit ?

Les médias israéliens ont rapporté la destruction par le Hezbollah des systéme antimissile Dômes de fer israéliens, confirmant « qu’au moins quatre d’entre eux ont été détruits et qu’au moins deux autres ont été endommagés ».

Les médias israéliens ont souligné que « tout le monde a vu les images montrant les dégâts causés au Dôme de Fer après avoir été pris pour cible par la résistance islamique au Liban, ils ont précisé que ces images « sont toujours sous censure », ajoutant que « certaines d’entre elles ont été retiré des réseaux sociaux ».

Preuve de la crédibilité de ce qu’annonce la résistance, les médias israéliens ont indiqué que « les sirènes dans le nord ont retenti à partir du moment où le Hezbollah a annoncé l’attaque du système Oren Yarok contre l’unité de contrôle aérien de l’armée : un système censé donner des avertissements pour les opérations de lancement ».

Dans le même contexte, les médias israéliens ont rapporté que le Hezbollah a annoncé la destruction de l’aérostat d’espionnage Tel Shamayim de la base Ramot Naftali, qui a cessé de fonctionner.

Dans ce contexte, les médias d’occupation ont affirmé que « l’aérostat a en fait complètement disparu », tandis que le porte-parole de l’armée israélienne a affirmé que « seuls des dommages mineurs lui ont été causés ».

« En plus de tout cela, le Hezbollah a détruit presque tous les systèmes de caméras de sécurité aux frontières, tandis qu’ aujourd’hui, des caméras alternatives sont installées sur des grues et des maisons, dans des bases temporaires vers lesquelles des soldats étaient amenés clandestinement depuis les colonies, de peur que le Hezbollah ne creuse des tunnels sous leurs frontières « .

L’ armée d’occupation falsifie les images des attaques du Hezbollah

À la lumière de cela, les médias israéliens ont rapporté que « la direction du Front intérieur cache tout au public, sur la base des ordres du gouvernement israélien », mais en même temps, ils ont évoqué l’existence d’autres choses qu’elle ne veut certainement pas publier, en raison de leur lien avec la sécurité d’Israël ».

Les médias israéliens ont souligné que « l’armée publie chaque jour des images d’attaques (lancées par le Hezbollah) », soulignant que « certaines d’entre elles sont falsifiées, pour que l’armée cache la vérité ».

Ils ont également précisé que « toutes les informations sont basées sur ce que rapporte le Hezbollah et sur les publications étrangères, tandis que le reste est » interdit de publication ».

Les médias d’occupation ont conclu que la vie des colons « vaut une pelure d’ail pour le Premier ministre Benjamin Netanyahu et sa bande « , ajoutant : « Il est bon de mourir pour Netanyahu et sa femme, et pour ceux qui n’ont pas servi dans l’armée qui réclament l’invasion du Liban ».

Source: Médias