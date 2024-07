Les forces yéménites de Sanaa ont introduit dimanche 30 juin un nouveau drone naval baptise Toufane Moudammer (Déluge destructeur) capable de frapper des navires.

C’est le 4eme armement détenu par ces forces qui est révélé ce mois-ci, après le missile balistique Palestine, le beatu Toufane 1 et le missile hypersonique Hatem 2.

Déluge destructeur (Flood Destroyer) est un bateau d’attaque sans pilote de fabrication locale, doté d’une grande capacité destructrice et transportant une ogive qui pèse entre 1 000 et 1 500 kg. Il est équipé d’une technologie de pointe, avec commande manuelle ou télécommande, et à une vitesse de 45 miles nautiques par heure. Il fonctionne dans toutes les conditions marines.

Les forces armées de Sanaa ont diffusé une vidéo qui a filmé les performances de ce bateau qui peut entre-autres parcourir un trajet en zig-zag. Y figurent les images d’une attaque réalisée le 23 juin contre le navire TransWorld Navigator via l’un de ces drones navals en mer Rouge.

Ce lundi, le Centcom a déclaré avoir détruit ces 24 dernières heures 3 bateaux sans pilote en mer Rouge.

Côté israélien, les médias multiplient leurs mises en garde des attaques yéménites.

Le média i24 a averti que le scénario de chute d’un missile en Méditerranée serait « une catastrophe » estimant que ce ne sont pas seulement « les ports d’Eilat et en mer Rouge qui sont menacés mais aussi sur tout le littoral israélien ».

Par ailleurs, des médias israéliens ont véhiculé une information revendiquée par les renseignements israéliens et dont la véracité n’est pas avérée : Les Yéménites seraient en train d’étendre leur pouvoir en Afrique du nord dans le but de viser « Israël » et ses intérêts.

Les renseignements israéliens ont mis en garde que des combattants yéménites pourraient être envoyés en Afrique du nord et menacer le détroit de Gibraltar qui relie l’Europe à l’Afrique, et l’Atlantique à la Méditerranée. Des opérations de transfert d’armements auraient été entamées, ont-ils argué.

Cette information n’ayant été confirmée de source yéménite ni indépendante est douteuse et pourrait s’inscrire dans le cadre d’efforts israéliens destinés à la diabolisation des forces yéménites pour mobiliser davantage d’acteurs régionaux et internationaux contre eux.

