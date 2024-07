Le représentant du mouvement Hamas au Liban, Ahmed Abdel Hadi, a affirmé à la chaine staellitaire libanaise Al-Mayadeen que « le mouvement n’a pas présenté de feuille de route dans les négociations, ni apporté de réponse, mais a plutôt montré sa flexibilité dans les négociations ».

Abdel Hadi a ajouté : « Le Hamas cherche à formuler des déclarations fixes, et la flexibilité réside aujourd’hui dans la forme et non dans le contenu », soulignant que « les questions fondamentales n’ont pas été abordées dans le brouillon de l’accord ».

Il a souligné que « les médiateurs ont déclaré que l’atmosphère des négociations était positive et qu’un accord pouvait être trouvé ».

Abdel Hadi a poursuivi : « La balle est désormais dans le camp de l’occupation et de l’administration américaine pour exercer la pression sur Netanyahu ».

Abdul Hadi a déclaré : « Nous traitons objectivement et nous poursuivrons la résistance si un accord n’est pas trouvé, et si un accord est trouvé, c’est excellent », soulignant que « la résistance est prête à toutes les possibilités, soit Netanyahu se retourne contre elle ou un accord est conclu ».

Il a souligné que « la résistance ne fait pas confiance à Netanyahu ou à l’administration américaine, mais fait plutôt confiance à la résistance, au peuple et aux fronts de soutien ».

Il a indiqué : « Netanyahu ne veut pas de cessez-le-feu, et l’administration américaine n’a pas été sérieuse, et elle est mise à l’épreuve aujourd’hui », ajoutant « quiconque surveille les déclarations de Netanyahu peut remarquer la contradiction, et cela confirme que Netanyahu n’est pas sérieux à propos de ce cessez-le-feu ou de parvenir à un accord ».

Une source privée a révélé jeudi à Al-Mayadeen que le mouvement Hamas a soumis ses amendements au dernier papier israélien « d’une manière qui n’affecte pas les questions fondamentales ».

La source a noté que « le Hamas maintient ses positions sur l’établissement d’un cessez-le-feu permanent, le retrait complet des forces israéliennes de la bande de Gaza et le retour des déplacés dans leurs foyers ».

Le mouvement a également insisté, selon la source, « sur la nécessité de se retirer de l’axe de Philadelphie (situé le long de la frontière entre la bande de Gaza et l’Égypte, et sa longueur est de 14 km et sa largeur de 100 m), et du passage de Rafah au sud de la bande de Gaza ».

La source a noté que « le Hamas a insisté sur sa position de rejet d’un veto sur la libération des personnes condamnées à la perpétuité ».

Il a expliqué que le mouvement « a fait preuve de flexibilité dans le traitement des clauses 8 et 14 », assurant « la poursuite des négociations jusqu’à ce qu’un cessez-le-feu permanent soit réalisé dans la bande de Gaza ».

Hier, le mouvement Hamas a annoncé que le chef de son bureau politique, Ismail Haniyeh, a, ces dernières heures, pris contact avec des médiateurs au Qatar et en Egypte, au sujet des idées que le mouvement échange avec eux, dans le but de parvenir à un accord qui mettrait fin à l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza », soulignant qu’elles ont été traitées dans un esprit positif avec le contenu des délibérations en cours ».

