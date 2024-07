Le président élu iranien, Masoud Pezeshkian, a répondu ce mercredi soir à une lettre du chef du Bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh.

Pezeshkian a assuré à Haniyeh que « l’Iran poursuivra son soutien global au peuple palestinien opprimé, jusqu’à ce que toutes ses revendications soient satisfaites et qu’Al-Qods Bénie soit libéré ».

Pezeshkian a souligné dans son message : « Je suis convaincu que le peuple palestinien, à la lumière de sa fermeté historique et de l’héroïsme de sa résistance, remportera la victoire ».

Il y a quelques jours, Haniyeh a envoyé un message de félicitations à Pezeshkian, à l’occasion de son élection démocratique par le peuple iranien qui lui a accordé sa comfiance.

Haniyeh a dit à Pezeshkian : « Nous vous envoyons ces félicitations, à un moment où notre peuple palestinien et sa résistance mènent l’une de leurs batailles historiques les plus honorables, avec toute la bravoure et la fermeté dans la bataille du Déluge d’Al-Aqsa, et à la lumière de ce à quoi notre peuple est exposé à cause de la guerre génocidaire et de la brutalité de l’occupation nazi-sioniste.

Haniyeh a ajouté : « Nous et notre peuple avons confiance en Votre Excellence pour servir l’Iran, surmonter tous les défis et difficultés et poursuivre l’approche de l’unité de la Oumma islamique face à ses ennemis, en soutenant la cause centrale de notre nation et soutenir le peuple palestinien, habitué à la loyauté de l’Iran et de son peuple ».

Source: Médias