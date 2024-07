Un article du Washington Post évoque l’arsenal impressionnant de 130 000 à 150 000 roquettes et missiles du Hezbollah, qui pourrait en cas de guerre totale s’abattre sur ‘Israël’.

Leur quantité pourrait potentiellement submerger les défenses aériennes israéliennes, Selon l’article, paru le mercredi 10 juillet et relayé par les médias israéliens.

Fabian Hinz, analyste en défense et questions militaires à l’Institut international d’études stratégiques, s’interroge sur « le nombre d’intercepteurs du Dôme de fer restants à Israël après la guerre contre Gaza ».

Le leader du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, affirme également posséder des missiles à guidage de précision. Une autre arme préoccupante est le missile balistique à courte portée Fatah, capable de parcourir entre 250 et 300 kilomètres avec une charge explosive de 450 à 460 kg.

Pour sa part, Shaan Shaikh, du Centre d’études stratégiques et internationales, soulève des questions cruciales sur la capacité de défense israélienne : « Quelle est l’efficacité des intercepteurs du Dôme de fer, de la Fronde de David et de Arrow contre ces missiles ? L’armée israélienne peut-elle détecter, suivre et tirer sur ces missiles pendant leur préparation au lancement ? ».

Ces interrogations mettent en lumière les défis auxquels ‘Israël’ pourrait être confronté dans l’éventualité d’un conflit à grande échelle avec le Hezbollah.

Les assassinats des cadres du Hezbollah un palliatif

Dans ce contexte, le quotidien israélien Haaretz a écrit « qu’il semble que l’assassinat de hauts responsables du Hezbollah ne change plus la situation stratégique entre ‘Israël’ et le Hezbollah. Les assassinats contre les cadres du Hezbollah sont devenus un substitut à des réalisations stratégiques et sont utilisés comme un palliatif pour les appels au lancement d’une guerre globale contre le Liban ».

Pour sa part, le journal israélien Yediot Aharonot a indiqué « qu’en dépit des menaces du ministre de la Guerre selon lesquelles le char parti de Rafah entrerait dans le Litani (sud-Liban), (Sayed) Nasrallah lui a suggéré, et il avait raison, de vérifier ce que Rafah avait fait de ce char ».

Et de renchérir : « Ce qu’Israël n’a pas pu réaliser jusqu’à présent pendant les longs mois de combat à Gaza, ne pourra le faire au Liban ».

Et de conclure : « si la bataille au Liban est le résultat, comme (Sayed) Nasrallah lui-même le dit, de ce qui se passe à Gaza, alors le gouvernement actuel doit parvenir à un accord qui libère nos captifs, mette fin à la guerre dans le sud et rétablisse le calme dans le nord ».