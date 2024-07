Le magazine américain Politico a rapporté que « la tentative d’assassinat de l’ancien président Donald Trump, samedi, a suscité la colère, l’enthousiasme et les éloges des républicains pour son poing fermé au lendemain de la fusillade, alertant les démocrates qui étaient déjà nerveux face à la menace d’une violence politique et le déclin de leurs perspectives cet automne.

Le magazine a rapporté que quelques minutes après la fusillade lors d’un rassemblement de Trump, » la colère républicaine face à la fusillade s’est transformée en admiration pour la réponse instinctive de Trump, puis en jubilation devant son défi, une réaction qui a souligné l’oppression ressentie par ses partisans et la rapidité avec laquelle même les nouvelles les plus sérieuses sont traitées ».

« Au coucher du soleil, et en l’absence de tout rapport concret sur l’identité du tireur décédé, les républicains ont accusé publiquement leurs opposants politiques de l’incident », poursuit le magazine.

Politico a affirmé que « l’accusation était à la fois franche et frappante, évoquant l’assassinat du président John Kennedy en 1963, un assassinat que de nombreux démocrates se sont empressés d’attribuer aux hostilités de droite que le président de l’époque avait menées affronté à Dallas ».

« Cependant, dans le monde hautement polarisé de 2024, les réclamations sont arrivées rapidement, indépendamment du manque d’informations sur le motif », selon le magazine.

Et de noter que « la rapidité et l’intensité de la réponse reflétaient également la colère extrême ressentie par de nombreux fidèles de Trump bien avant samedi soir », ajoutant que « ses partisans ont estimé qu’il a été persécuté par le gouvernement d’une manière qui sied à un leader de l’opposition en exil ».

Cela a peut-être été « choquant » à l’époque, mais il y a une raison qui a poussé de nombreux républicains à diffuser rapidement les photos ensanglantées de Trump: « Ces photos prouveront leur pouvoir politique », a déclaré le magazine.

Politico a également souligné que « dans les campagnes électorales, la perception peut rapidement se transformer en réalité et que le symbolisme est souvent plus important que le fond. Les images et les videos de Trump rassemblant les foules constitueront probablement l’image durable de cette élection et peut-être de toute sa carrière politique ».

Mike Murphy, un stratège chevronné du Parti républicain, a prédit que « le poing levé deviendra le symbole emblématique de la conférence ».

Politico a estimé que « l’ancien président est susceptible d’avoir une influence massive dans les sondages d’opinion immédiats, avec la possibilité que davantage d’indépendants se tournent à ses côtés ».

« Mais ce qui est moins clair est de savoir si la fusillade précipiterait les appels des démocrates au retrait de Biden de la course », a-t-ik poursuivi.

Le magazine a indiqué que « ce qui inquiétait le plus les démocrates était de savoir si Biden serait capable de se hisser à la hauteur du moment et s’il ressemblerait davantage à l’ancien président américain Lyndon Johnson lorsqu’il s’adressait à une session conjointe du Congrès après l’assassinat de Kennedy, ou à l’ancien président américain Lyndon Johnson le vieux président de la Chambre des représentants, John McCormack, assis sur le podium « .

