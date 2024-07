Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé avoir ciblé les forces d’occupation positionnées dans l’axe Netzarim avec un certain nombre de roquettes Rajum de 114 mm.

Les médias militaires des Brigades Moudjahiddines ont diffusé des images de l’axe Netzarim visé par des missiles.

De leur côté, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont renouvelé leurs bombardements contre le quartier général de commandement et de contrôle de l’ennemi dans l’axe Netzarim, avec deux missiles de calibre 107 et des obus de mortier de gros calibre.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont précédemment diffusé des images de tirs contre les forces ennemies positionnées dans l’axe « Netzarim » avec deux missiles de type 107 et des obus de mortier de gros calibre.

Dans le cadre de la coopération entre les différentes branches militaires des factions de la résistance palestinienne, les Brigades Al-Nasser Salah al-Din, en collaboration avec les Brigades Al-Qods, ont bombardé la base militaire de Reim, à l’est du Gouvernorat Central, avec un missile de type 107 salve de missiles.

Les Brigades Martyr Abou Ali Mustafa, en collaboration avec les Brigades Al-Qassam, ont détruit le site de commandement et de contrôle dans l’axe Netzarim, au sud-ouest de la ville de Gaza, avec des obus de mortier de 80 mm.

Hier, le ciblage de la résistance palestinienne s’est également concentré sur l’axe Netzarim, tandis que des rapports israéliens et américains ont afirmé que la résistance, après 9 mois de guerre, a conservé ses dirigeants compétents et ses missiles qui ont atteint Jérusalem et Tel-Aviv.

Source: Médias