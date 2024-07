La Résistance islamique au Liban – le Hezbollah – a affirmé que « l’agression sioniste perfide contre le Yémen, bénéficiant de la protection et du soutien total des États-Unis, est une poursuite de l’agression américano-britannique ».

Il a souligné dans un communiqué que « la décision insensée prise par l’ennemi sioniste marque une nouvelle et dangereuse phase de cette confrontation extrêmement importante ».

Samedi soir, le Hezbollah a présenté « au peuple yéménite libre et honorable et à ses dirigeants courageux et sages ses plus hautes condoléances à leurs martyrs ».

Il a déclaré : « L’agression est une confirmation sans équivoque de la plus haute importance des fronts de soutien dans toute la région et de leur grand rôle dans la défense du peuple palestinien. »

L’agression ne passera pas sans une réponse dure et dissuasive

Les déclarations condamnant l’agression israélienne contre le Yémen se sont poursuivies, le mouvement du Jihad islamique a condamné « l’agression sioniste criminelle contre le peuple yéménite, qui a pris pour cible des installations civiles ».

Le Jihad islamique a souligné que « ce nouveau crime sioniste confirme que cette entité criminelle ne constitue pas une menace pour le seul peuple palestinien ».

À son tour, le Front populaire de libération de la Palestine a fermement condamné « l’agression sioniste brutale contre le Yémen », soulignant « qu’elle ne passera pas sans une réponse dure et dissuasive ».

Dans un communiqué, les comités de résistance en Palestine ont affirmé que « l’agression contre le Yémen est une agression contre toutes les composantes de la nation ».

Samedi soir, le correspondant d’Al-Manar au Yémen a fait état de raids agressifs visant la centrale électrique de Ras Kutheeb, dans le gouvernorat côtier de Hodeidah, surplombant la mer Rouge, notant « qu’ils ont provoqué des incendies dans les installations de stockage de pétrole du port de Hodeidah ».

Les médias israéliens ont rapporté, citant des sources officielles américaines, que « 25 avions de combat F-35 ont attaqué, plusieurs cibles au Yémen ».

Source: Médias