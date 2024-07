Le compte officiel du guide suprême de la Révolution islamique d’Iran, l’ayatollah sayyed Ali Khamenei, a publié sur la plateforme X, un message en hébreu, coïncidant avec le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devant le Congrès aux Etats-Unis d’Amérique.

L’ayatollah sayyed Ali Khamenei a souligné dans son message que « la force de la résistance devient chaque jour plus évidente », soulignant « qu’un énorme système aux niveaux militaire, politique et économique, représenté par les États-Unis, soutient les Israéliens dans la lutte contre le Hamas , mais ils n’ont pas réussi à mettre le mouvement à genoux ».

Cette phrase était jointe à un clip vidéo montrant des images des opérations de résistance dans la bande de Gaza et des fronts de soutien au Liban, en Irak et au Yémen.

Dans son discours, Netanyahu a délibérément répandu et fabriqué des mensonges pour tromper l’opinion publique sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, attaquant l’Iran et le reste des forces de l’axe de la résistance, sous les applaudissements des membres de la Chambre des représentants et le Sénat, qui l’a applaudi au moins 53 fois.

Source: Médias