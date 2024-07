La résistance palestinienne poursuit, pour le 292e jour, son opération de Déluge d’Al-Aqsa, en s’engageant dans de violents affrontements contre les forces d’occupation dans les zones de combat de la bande de Gaza, notamment à Rafah et Khan Yunis, en plus de cibler les forces israéliennes à Netzarim, leur causant davantage de pertes en esprits et en équipements.

L’armée d’occupation israélienne a reconnu que deux soldats ont été blessés dans ses rangs lors des combats qui se déroulaient dans le sud de la bande de Gaza, expliquant que les blessés appartenaient aux parachutistes et aux unités Givati .

De leur côté, les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont affirmé avoir détruit un char israélien Merkava avec un obus Shawaz, dans la ville de Bani Suhaila, à l’est de la ville de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont ciblé un deuxième char israélien avec un obus Al-Yassin 105, également à Bani Suhaila.

Quant à Rafah, les moudjahidin Al-Qassam ont fait sauter une maison préalablement piégée par les forces israéliennes, dans le camp de Yabna, dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Les Moudjahidines ont affirmé, à leur retour des lignes de combat, qu’ils ont tué ou blessé des membres de la force.

En outre, les Brigades Al-Qassam ont pris pour cible un char israélien Merkava 4 et un bulldozer D9 avec deux obus Al-Yassin 105, et se sont affrontées avec une force terrestre à proximité de la mosquée Awda à Rafah, tuant et blessant ses membres .

À leur tour, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, ont bombardé les soldats et les véhicules d’occupation au nord-est de Khan Yunis, avec un barrage d’obus de mortier réguliers de 60 mm.

À Netzarim, au sud-ouest de la ville de Gaza, les brigades ont bombardé les soldats d’occupation et les véhicules sur la ligne de ravitaillement avec des obus de mortier.

Pendant ce temps, les médias militaires des Brigades Al-Qods ont diffusé des images montrant les forces d’occupation attaquant Netzarim avec des obus de mortier et des roquettes.

Quant aux Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, elles ont bombardé les concentrations des forces israéliennes stationnées à Tal al-Sultan, à l’ouest de Rafah, avec deux missiles 107 et des obus mortiers de gros calibre.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont également bombardé le site de Nahal Oz avec un barrage de missiles de type 107.

Opérations conjointes

Dans le cadre de la coopération entre les différentes ailes militaires des factions de la résistance palestinienne, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa et les Brigades des Moudjahiddines, la branche militaire du Mouvement des Moudjahidines palestiniens, ont mené une opération conjointe au cours de laquelle elles ont bombardé le commandement de la Division de Gaza de l’occupation du site de Raim, avec une salve de missiles.

Dans une autre opération conjointe, les Brigades Martyr Abu Ali Mustafa, la branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine, et les Brigades Nasser Salah al-Din, la branche militaire des Comités de résistance populaire, ont détruit le quartier général de commandement et l’axe d’approvisionnement des forces d’occupation à Netzarim, avec des obus de mortier de gros calibre.

Les Brigades Al-Nasser Salah al-Din ont diffusé des images sur l’opération.

Source: Médias