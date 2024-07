Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a publié un message ce mercredi 31 juillet à la suite du martyre du chef du bureau politique du Hamas Ismaïl Haniyeh à Téhéran.

Tout en présentant ses condoléances à l’Oumma musulmane, au Front de la Résistance et à la fière nation palestinienne après la mort en martyr de ce leader courageux et éminent moudjahid, le Leader de la Révolution islamique a souligné : « Par cet acte, le régime criminel et terroriste sioniste a balisé le terrain pour un sévère châtiment contre lui-même et, nous considérons comme notre devoir de venger le sang de celui qui a été tué en martyr sur le territoire de la République Islamique d’Iran. »

Voici le texte intégral du message du Leader de la Révolution islamique :

« Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

C’est à Dieu (Allah) que nous appartenons et c’est à Lui que nous retournons

Chère nation iranienne !

Le brave leader et éminent moudjahid palestinien, M. Ismaïl Haniyeh, a quitté le monde d’ici-bas à l’aube et le grand Front de la Résistance pleure sa perte. Le régime criminel et terroriste d’Israël a tué en martyr notre cher invité chez nous et nous a affligés. Il a préparé le terrain à un sévère châtiment contre lui-même.

Le martyr Haniyeh a sacrifié sa vie pendant des années sur la voie d’un combat honorable ; il était prêt pour le martyre et il avait offert ses enfants et ses proches sur cette voie. Il ne craignait pas de tomber en martyr pour l’amour de Dieu ; mais dans le cas de cet incident tragique et amer qui s’est produit sur notre sol, il est de notre devoir de venger son sang.

Je présente mes condoléances à l’Oumma musulmane, au Front de la Résistance, à la brave et fière nation palestinienne, notamment à la famille et aux proches du martyr Haniyeh et à l’un de ses compagnons qui est également tombé en martyr avec lui, et je sollicite Allah qu’Il les élève en degré. »

Pezeshkian : L’Iran fera regretter aux occupants terroristes l’assassinat de Haniyeh

Les Gardiens de la révolution islamique (CGRI) ont pour leur part affirmé que « l’assassinat du chef Ismail Haniyeh recevra une riposte forte et douloureuse de la part du Front de la Résistance, en particulier de l’Iran »

De son côté, le président iranien Massoud Pezeshkian a souligné que l’Iran défendrait son intégrité territoriale et sa dignité.

Le président Pezeshkian a écrit mercredi sur la plateforme X:

« Aujourd’hui, notre cher Iran pleure la mort en martyr du courageux leader de la Résistance palestinienne Ismaïl Haniyeh ».

« Hier, j’ai levé sa main victorieuse et aujourd’hui je dois porter son cercueil sur mes épaules », a-t-il déploré.

« Le martyre, c’est l’art des hommes de Dieu ! Le lien entre les deux nations fières d’Iran et de Palestine sera plus fort que jamais, et la voie de la résistance et de la défense des opprimés sera suivie plus fort que jamais. »

« La République islamique d’Iran défendra son intégrité territoriale et sa dignité et fera regretter aux occupants terroristes leur acte lâche », a ponctué Pezeshkian.

Ismaïl Haniyeh et l’un de ses gardes du corps ont été attaqué suite à une attaque israélienne au missile visant leur résidence à Téhéran.

La République islamique d’Iran a décrété 3 jours de deuil. Selon le Hamas, une cérémonie funéraire officielle et populaire aura lieu jeudi à Téhéran pour le leader martyr Ismail Haniyeh avant que son corps ne soit transféré vers Doha, la capitale du Qatar.