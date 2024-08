Cinq Palestiniens, dont un commandant des Brigades al-Qassam, Haitham Balidi, sont tombés en martyre, ce samedi matin 3 août, dans une frappe israélienne sur Zeita, a rapporté le correspondant d’Al Mayadeen en Cisjordanie.

Un drone israélien a frappé leur véhicule dans le nord de Tulkarem, en Cisjordanie occupée.

Le directeur de l’hôpital public Thabet Thabet à Tulkarem, Amin Khader, a déclaré que les corps de cinq personnes sont arrivés à l’hôpital et qu’ils étaient brûlés et calcinés au point d’être méconnaissables, à l’exception d’une personne qui a été identifiée comme Haitham Noureddine Balidi, 25 ans, du camp de réfugiés de Tulkarem.

تغطية صحفية: قصف مركبة على الطريق الواصل بين عتيل وزيتا شمال طولكرم. pic.twitter.com/jRGyHenavE — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 3, 2024

Une grève générale a été annoncée à Tulkarem pour rendre hommage aux cinq martyrs qui ont été tués dans une attaque israélienne contre leur voiture ce matin.

Plus tard, les forces d’occupation israéliennes ont assiégé une maison à Qaffin, au nord de Tulkarem, et des bruits d’affrontements ont résonné, a ajouté le correspondant d’Al Mayadeen.

Les forces d’occupation israéliennes ont par ailleurs fait irruption à Tulkarem engendrant des affrontements avec les jeunes Palestiniens qui défendaient leur ville.

Pendant ce temps, les bulldozers israéliens ont détruit les infrastructures du rond-point Al-Ilmi de la ville.

D’autres zones de la Cisjordanie ont en outre été attaquées par les militaires sionistes, notamment Naplouse, les environs de Jénine et le camp de Jalazone, au nord de Ramallah.

Les combattants de résistance des Brigades d’Al-Qods – Bataillon de Naplouse – ont déclaré avoir été criblés de balles par les forces israéliennes, qui ont pris d’assaut Naplouse depuis la rue Al-Qods, mais ils les ont finalement forcés à battre en retraite.

Les forces d’occupation ont par ailleurs arrêté l’ancien prisonnier Abdel Jabbar Emad Naif al-Shakhshir après avoir perquisitionné son domicile dans la ville de Naplouse.

Plus tôt samedi matin, le correspondant de la télévision libanaise Al Mayadeen a déclaré que l’armée usurpatrice sioniste avait pris d’assaut l’hôpital al-Maqasid à Qods occupée.

Des sources palestiniennes ont à leur égard rapporté qu’aux petites heures du matin, les forces d’occupation avaient attaqué les villages de Deir Abu Daif et d’al-Jalama à l’est de Jénine, en Cisjordanie occupée.

Résistance palestinienne en Cisjordanie

Les agressions israéliennes contre la Cisjordanie occupée se sont intensifiées après l’assassinat du chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, alors qu’il se trouvait à Téhéran pour assister à la cérémonie d’investiture du président Massoud Pezeshkian.

Les factions de la Résistance palestinienne ont mené mercredi une série d’opérations visant les forces d’occupation israéliennes et les colons dans diverses zones de la Cisjordanie.

Les Brigades Al-Qassam ont entre-temps revendiqué les deux fusillades survenues à al-Khalil.

Lors de la première opération, un colon israélien a été abattu à bout portant près de la colonie de Kiryat Arba, tandis que la deuxième fusillade a visé une force militaire israélienne positionnée près de la mosquée Ibrahimi, au centre de la ville.

Les médias palestiniens locaux ont rapporté que ces opérations étaient « la première réponse à l’assassinat perfide du grand leader national, le martyr Ismaïl Haniyeh ».

À leur tour, les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont annoncé que leurs combattants avaient ouvert le feu sur un repaire de soldats israéliens sur le mont Garizim, confirmant que ces derniers avaient été directement touchés.

Le groupe a déclaré que l’opération faisait partie de l’opération Déluge d’Al-Aqsa et répondait aux « crimes de l’ennemi sioniste contre le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie et à l’assassinat des dirigeants de la Résistance ».