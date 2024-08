La Résistance islamique a répondu à l’attaque contre les villages et les lieux sûrs du sud du sud, en particulier dans la ville d’Aita al-Shaab. Ses moudjahidines ont ciblé un bâtiment utilisé par les soldats ennemis dans la colonie de Mitat avec des missiles et l’ont touché directement.

En réponse aux attaques ennemies contre des villages et des lieux sûrs du sud, en particulier dans la ville de Kafr Kila, les résistants ont ciblé les bâtiments utilisés par les soldats ennemis dans la colonie d’Avivim avec des missiles et les ont touchés directement.

A 11h45 samedi matin, la résistance a également ciblé le site d’Al-Asi avec des obus d’artillerie, le touchant directement.

La Résistance islamique a célébré avec une plus grande fierté le martyr moudjahid Ali Nazih Abd Ali, né en 1984 dans la ville d’Aytit au sud du Liban, qui s’est élevé en martyr sur la route d’alQods.

Hier, la Résistance islamique a mené une série d’opérations contre les positions et les déploiements de l’armée ennemie israélienne à la frontière libano-palestinienne, en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa vaillante et honorable résistance, selon les éléments suivants :

1- Les Moudjahidines de la Résistance islamique de l’unité de défense aérienne ont tiré, dans la nuit du jeudi 01/08/2024, des missiles anti-aériens sur des chasseurs ennemis dans l’espace aérien libanais dans la région sud, les obligeant à battre en retraite et à se retirer derrière la frontière libanaise avec la Palestine occupée.

2- A 13h05, un déploiement de soldats ennemis israéliens sur le site d’Al-Dhahira a été visé par des obus d’artillerie et a été directement touché.

3- A 13h15, le site d’Al-Sammaqa, dans les collines libanaises occupées de Kafr Chouba, a été visé par des missiles et a été directement touché.

4- A 14h20, le site Bayad Blida a été visé par des obus d’artillerie et a été directement touché.

5- A 15h00, le site d’Al-Marj a été visé par des missiles et a été touché directement.

6- A 18h45, le matériel d’espionnage du site de Raheb a été visé avec des armes appropriées et a été directement touché.

Source: AlManar + Agences