L’Arabie saoudite a qualifié, le mercredi 7 août, l’assassinat du chef du mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, la semaine dernière à Téhéran, de « violation flagrante » de la souveraineté de l’Iran.

L’assassinat de Haniyeh par ‘Israël’ à Téhéran, « est une violation flagrante de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la sécurité nationale de la République islamique d’Iran (…) et constitue une menace pour la paix et la sécurité régionales », a affirmé le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères, Walid ben Abdelkarim El-Khereiji, lors d’une réunion de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), selon un communiqué officiel.

Il s’agit du premier commentaire de Ryad sur cette agression.

L’OCI accuse Israël d’être « entièrement responsable » de l’assassinat de Haniyeh

L’Organisation de la coopération islamique (OCI) a pour sa part accusé ‘Israël’ d’être « entièrement responsable » de l’assassinat du chef du mouvement palestinien Hamas.

Dans un communiqué diffusé à l’issue d’une réunion extraordinaire dans la ville côtière de Jeddah, en Arabie saoudite, l’OCI a indiqué « tenir Israël, puissance occupante illégale, entièrement responsable de cette attaque odieuse », qu’elle qualifie de « grave atteinte » à la souveraineté de l’Iran.

Ismaïl Haniyeh, qui était à Téhéran pour assister à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian, aux côtés d’autres dirigeants de l’Axe de la Résistance, a été tué en martyr avec son garde du corps, aux premières heures du mercredi 31 juillet, suite à un tir israélien ayant visé son lieu de résidence à Téhéran.

L’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, le Leader de la Révolution islamique, a mis en garde le régime israélien contre un « sévère châtiment », affirmant qu’il était du devoir de la République islamique de venger le sang du chef de la Résistance palestinienne.