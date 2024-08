Un haut responsable du Hamas a catégoriquement rejeté les rapports israéliens sur l’assassinat du chef militaire du Mouvement de la résistance islamique de la Palestine Hamas, Mohammed Deif, lors d’une agression barbare du régime occupant contre la bande de Gaza assiégée.

Oussama Hamdan, représentant du Hamas au Liban, a fait cette affirmation dans une interview à l’Associated Press publiée le jeudi 15 août.

Hamdan a affirmé que Deif, commandant des Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, se portait bien, en dépit des déclarations des autorités et des médias israéliens qui soutenaient qu’il avait été assassiné.

Deif fait partie des fondateurs des Brigades Al-Qassam dans les années 1990 et dirige la branche militaire du Hamas depuis plus de 20 ans.

Il s’agit d’une première dans les échanges entre le Hamas et ‘Israël’, où un haut responsable du mouvement palestinien s’exprime en réponse à une déclaration israélienne. Cette déclaration, faite pour la première fois le 1er août, prétend que le principal commandant du Hamas aurait été tué lors d’une frappe aérienne en juillet.

Selon les déclarations de Hamdan à l’Associated Press, le Hamas est d’avis qu’Israël a prétendu avoir ciblé Deif lors de la frappe de juillet pour « justifier le massacre » qui a eu lieu ce jour-là, entraînant la mort de 88 Palestiniens dans un bombardement dans une zone qualifiée de « zone sûre ».

‘Israël’ considère Deif et Yehya Sinwar, le nouveau chef du bureau politique du Hamas, comme les principaux architectes de l’opération-surprise Déluge Al-Aqsa qui a eu lieu le 7 octobre.

Sinwar était le chef du Hamas à Gaza avant de remplacer Ismaïl Haniyeh, assassiné lors d’une attaque israélienne à Téhéran le mois dernier.

Le haut commandant militaire du Hamas est devenu chef des Brigades Qassam en 2002 après qu’Israël a tué son prédécesseur, Salah Shahada.

Deif aurait joué un rôle clé dans l’expansion du réseau de tunnels du Hamas, qui s’étend sous la ville de Gaza. Le régime sioniste a qualifié ce système souterrain de « particulièrement complexe », soulignant ainsi la qualité de cette infrastructure.

‘Israël’ a lancé cette agression après l’opération Tempête al-Aqsa, une opération menée par les groupes de résistance basés à Gaza en représailles aux crimes commis par le régime de Tel-Aviv contre les Palestiniens pendant des décennies.

L’agression israélienne, soutenue par les Etats-Unis, a déjà fait près de 40 000 morts parmi les Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et 92 294 blessés. Des milliers d’autres sont également portés disparus et présumés morts sous les décombres.

Depuis qu’Israël a déclenché une guerre génocidaire contre la bande de Gaza le 7 octobre dernier, le nombre de victimes a augmenté en Cisjordanie en raison des raids quasi quotidiens des troupes du régime sioniste dans les villes palestiniennes.

Source: Avec PressTV