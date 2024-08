Scrutant les velléités du gouvernement israélien concernant la bande de Gaza, le quotidien libanais al-Akhbar estime que l’ennemi israélien poursuit ses tentatives pour imposer un nouveau statu quo dans la bande de Gaza. Alorsd qu’il vise deux objectifs : liquider les dirigeants et des cadres de la résistance palestinienne et rendre la bande de Gaza invivable pour les Palestiniens afin de les pousser à quitter l’enclave, il utilise les négociations dans cette perspective.

Concernant l’élimination de la résistance, elles lui servent de tremplin pour faire participer des protagonistes régionaux et internationaux à la réalisation de ses plans.

Selon al-Akhbar, l’entité sioniste tente de mettre au point la phase transitoire qui lui permettra de passer de la phase des opérations militaires ouvertes à celle des opérations sécuritaires liées directement au plan du jour suivant.

Se sachant incapables de garder leurs troupes longtemps dans l’enclave, les responsables israéliens voudraient que leurs partenaires entrent en action afin d’exécuter les termes de la phase transitoire.

Pour le journal, « Israël » œuvre afin que l’Autorité palestinienne remplace le Hamas dans la bande de Gaza pour former l’administration civile et la police. De concert avec le chef des renseignements de l’AP, Majed Faraj et du dirigeant du mouvement Fatah Hussein al-Cheikh, de jeunes gazaouis hostiles au Hamas sont recrutés, afin de les entrainer en Cisjordanie occupée, avant de les ramener dans la bande de Gaza afin de former les forces de sécurité.

Selon al-Akhbar, il s’est avéré que certains fils de la bande de Gaza sont impliqués dans ce plan et collaborent avec les forces d’occupation. Raison pour laquelle la résistance s’est mise à les exécuter.

Pendant ce temps, les forces d’occupation israélienne poursuivent l’élimination des fonctionnaires éminents de Gaza et des éléments des forces de sécurité pour faciliter leur substitution.

Les Israéliens misent aussi sur une coalition entre l’Egypte, la Jordanie et les Emirats arabes unis afin de prendre en main le dossier de la reconstruction de la bande de Gaza. Ils seraient tenus pour responsables pour empêcher le retour de la résistance.

Le financement de la phase transitoire et de reconstruction devrait être fournie par l’Arabie saoudite et les Emirats. En revanche, le Qatar et la Turquie devraient être écartés.

Le troisième protagoniste que les responsables israéliens voudraient impliquer est les Nations unies. Sachant que sa coordinatrice pour l’aide et la reconstruction de Gaza, Sigrid Kach est en train de mettre au point une proposition de « tutelle onusienne temporaire et transitoire » à Gaza, de concert avec les EAU, la Jordanie et l’Autorité palestinienne en plus des responsables israéliens. Selon al-Akhbar, il est question que cette organisation internationale pourrait envoyer une force qui remplacerait les forces israéliennes sur les deux axes de Netzarim et de Rafah.

Dimanche avait été diffusée la vidéo de l’opération spéciale réalisée il y a quelques jours sur l’axe de Netzarim, où est stationnée une importante force israélienne qui a coupe l’enclave en deux.Cette opération fait toujours parler d’elle.

Selon les Brigades al-Qassam, 4 combattants palestiniens qui font partie de ceux qui ont été recrutés en 2024, se sont infiltrés dans cette zone ultra sécurisée, ont déposé deux engins explosifs anti individus et anti véhicules, puis les ont fait exploser au passage de deux jeeps militaires israéliens, ont ouvert le feu sur leurs occupants, puis sont retournés sains et saufs. La vidéo montre que l’espace opérationnel de cette attaque avait été auparavant filmé par un drone de reconnaissance. L’armée d’occupation israélienne a reconnu il y a deux jours la mort de deux officiers, un capitaine et un sergent dans l’explosion de deux engins sur l’axe de Netzarim.

Selon al-Akhbar, cette attaque est le premier raid au cours duquel les résistants ont pu contourner les moyens très complexes de contrôle aérien, infiltrer les zones les plus dangereuses de la bande de Gaza, puis mener une attaque soigneusement planifiée, avant de se retirer en toute sécurité.

Source: Divers