Le commandement des opérations conjointes des forces armées irakiennes a annoncé avoir réussi à éliminer 14 terroristes, dont des dirigeants des premiers rangs de Daech, lors d’une opération menée dans le désert d’al-Anbar.

Dans les détails, il a expliqué dans un communiqué qu’à 4 heures du matin du jeudi 29 août 2024, les forces irakiennes ont mené des frappes aériennes successives et surprises sur toutes les maisons d’hôtes, suivies d’un largage d’unités mobiles.

Les forces armées ont affronté des éléments terroristes armés dans plusieurs repaires, entraînant la mort de 14 personnes, dont certaines portaient des ceintures d’explosifs et des grenades.

Parmi les morts se trouvaient d’importants dirigeants des premiers rangs de Daech, et les forces irakiennes ont annoncé que davantage de détails, de noms et de photos des terroristes seraient annoncés plus tard, une fois le processus de test ADN terminé.

L’opération a abouti à la destruction de toutes les maisons d’hôtes et de leurs armes, équipements et soutien logistique, et à l’explosion d’un certain nombre de ceintures explosives, en plus de la découverte de certains documents et dispositifs de communication importants, selon le communiqué. .

Le communiqué a indiqué que « l’opération a été menée sur la base d’informations précises et d’un travail de terrain qui a duré deux mois consécutifs pour surveiller la présence d’importants chefs de gangs terroristes de Daech dans le désert d’Anbar, en particulier dans la région d’Al-Hazimi, à l’est de Wadi Al-Ghadaf, dans quatre cachettes distinctes, sécurisées et cachées avec des opérations de camouflage élevées ».

Il a ajouté que « le travail de renseignement continu, précis et de haut niveau réalisé par les services de renseignement irakiens, la surveillance technique terrestre et aérienne, la mobilisation des ressources, ainsi que la planification et le suivi par le commandement des opérations conjointes, ont permis de localiser ces maisons d’hôtes et des informations précises et détaillées sur ces éléments terroristes présents sur les lieux ».

Dans un contexte connexe, le commandement des opérations de Diyala a annoncé « le martyre d’un certain nombre de combattants des forces de sécurité, et d’autres blessés, lors d’affrontements avec l’organisation terroriste Daech, le 13 juillet dernier ».

Le commandement des opérations de sécurité du gouvernorat a expliqué, dans un communiqué, que « les affrontements ont eu lieu dans la région de Basateen Al-Ait », annonçant que « ses forces ont tué un certain nombre de terroristes, en ont blessé d’autres et ont œuvré au ratissage de la zone des affrontements » .

Source: Médias