La revue américaine Foreign Policy a rapporté que « malgré la position ferme de nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes à l’égard de la guerre contre Gaza et leurs appels à arrêter l’effusion de sang et à défendre les droits humains des Palestiniens », l’Organisation des États Américains – (OEA), principal forum de dialogue multilatéral dans l’hémisphère occidental, n’a pas fait écho à ces sentiments ».

« Cette divergence, ajoute la revue, éroderait la légitimité de l’Organisation des États américains dans la région et pourrait pousser les pays à se tourner vers d’autres forums régionaux, de sorte que les États-Unis auraient moins d’influence ».

À l’heure où les gouvernements d’Amérique du Sud rappellent leurs ambassadeurs ou rompent leurs relations avec « Israël » à cause de la guerre, traduisant tout comportement de solidarité dans n’importe quelle autre région du monde, y compris le monde arabe, l’Afrique , et en Afrique subsaharienne, le secrétaire général de l’Organisation, Luis Almagro, a condamné les États américains, en affirmant qu' »environ 1 200 personnes ont été tuées dans le sud d’Israël », qualifiant « l’attaque d’acte terroriste et qu’Israël a le droit de se défendre ».

Après que la Colombie ait suspendu « ses achats d’armes à Israël et arrêté ses exportations de charbon vers elle, qui représentaient auparavant plus de 50 % de l’approvisionnement annuel en charbon d’Israël », sachant que le bilan des martyrs palestiniens à Gaza s’est élevé à plus de 40 000 personnes, Almagro a évoqué la « nécessité de protéger les droits humains des civils palestiniens ».

L’engagement du Secrétaire général de l’organisation à garder le silence sur « la perte de milliers de vies d’enfants palestiniens, le siège de la bande de Gaza par Israël, l’aggravation de la famine dans la bande et les actes de torture pratiqués par les forces israéliennes contre des prisonniers palestiniens, contraste fortement avec les propos de son homologue aux Nations Unies, António Guterres, qui a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu immédiat à Gaza ».

À l’heure actuelle, comme le souligne Foreign Policy, « aucun État membre de l’Organisation des États américains n’envisage d’aborder la guerre à Gaza au sein de l’organisation ».

Au lieu de cela, un groupe de pays a eu recours à d’autres forums régionaux, comme la « Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes, qui est une organisation multilatérale qui comprend tous les pays du continent américain, à l’exception des États-Unis et du Canada , avec 24 pays appelant à un cessez-le-feu immédiat début mars », a rappelé Foreign Policy.

En juillet dernier, le Brésil a profité de l’alliance régionale Mercosur – Marché commun du Sud pour conclure un « accord de libre-échange avec l’Autorité palestinienne ».

Foreign Policy a conclu son article en confirmant « l’accord des quatorze pays de la région des Caraïbes, même ceux qui hésitaient auparavant en raison des pressions américaines, au sein de l’Organisation multilatérale de la communauté caribéenne pour reconnaître l’État de Palestine et s’opposer à la guerre ».

Dans ce contexte, le gouvernement colombien, qui a vivement critiqué la guerre israélienne dans la bande de Gaza, a annoncé en juin dernier « qu’il accueillerait les enfants palestiniens blessés et leur apporterait des soins médicaux ».

La vice-ministre colombienne des Affaires multilatérales, Elizabeth Taylor Guy, a annoncé la décision de « fournir un soutien humanitaire aux enfants palestiniens qui voyageront avec leurs familles en Colombie pour leur réhabilitation ».

Source: Médias