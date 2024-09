Les forces internationales au sud du Liban – FINUL, ont exprimé « leur profonde inquiétude quant à la sécurité des civils dans le sud du Liban, au milieu de la campagne de bombardement israélienne la plus intense depuis octobre dernier ».

La Finul a indiqué, dans un communiqué, que « son chef de mission et commandant en chef, le général Aroldo Lazaro, a mené des contacts « avec les parties libanaise et israélienne », soulignant « l’urgence de réduire l’escalade ».

La Finul a ajouté que « toute nouvelle escalade de cette situation dangereuse pourrait avoir des conséquences considérables et dévastatrices, non seulement pour ceux qui vivent des deux côtés de la Ligne bleue, mais aussi pour la région dans son ensemble ».

Les forces internationales de l’ONU ont souligné que « les attaques contre les civils constituent non seulement des violations du droit international, mais peuvent également constituer des crimes de guerre », appelant à « donner la priorité à la vie des civils et à garantir qu’ils ne soient pas exposés à des dommages ».

La FINUL a réaffirmé la nécessité de « s’engager pleinement à nouveau en faveur de la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est désormais plus importante que jamais pour s’attaquer aux causes sous-jacentes du conflit et assurer une stabilité durable ».

Le ministre libanais de la Santé, Firas Al-Abyad, a annoncé que « le nombre de martyrs de l’agression israélienne contre le Liban est passé à 274 et celui des blessés à 1 024 depuis ce matin, après que l’occupation a lancé une agression généralisée et violente visant plusieurs villages et villes du sud et de la Bekaa, tandis que son armée a revendiqué la responsabilité de la mise en œuvre de raids intensifs sur certaines zones du Liban ».

Source: Médias