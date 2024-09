Les Brigades al-Qassam et les Brigades d’alQods ont ciblé un site de génie israélien au nord de l’axe Netzarim, au sud-ouest de la ville de Gaza, avec des obus de mortier de gros calibre, le 355e jour du Déluge d’Al-Aqsa.

À leur tour, les forces du martyr Omar Al-Qassiem, la branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine, ont fait exploser un engin explosif dans un véhicule de transport de troupes israélien Eitan, à l’est de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Dans le cadre de leur confrontation continue avec les forces d’invasion, les Brigades Al-Qassam ont piégé, il y a deux jours, un convoi de véhicules israéliens dans une embuscade précise, qu’elles ont préparée sur la ligne de ravitaillement des forces d’occupation dans l’est de Rafah.

Dans l’embuscade, les Brigades Al-Qassam ont ciblé 3 bulldozers militaires D9 et deux chars Merkava, alors qu’ils passaient à l’est de George Junction, avec 105 obus d’Al-Yassin et des bombes d’action de guérilla.

Alors que la résistance dans la bande de Gaza continue de faire face à l’armée d’occupation, le nombre d’officiers et de soldats tués dans ses rangs a atteint 715 depuis le début du déluge d’Al-Aqsa, dont 346 ont été tués depuis le début de la guerre lors de combats terrestres dans la bande de Gaza, selon l’establishment militaire israélien.

Alors que l’occupation cache ses pertes et impose une censure stricte à leur sujet, les déclarations et les scènes documentaires diffusées par la résistance à Gaza confirment que ses morts et ses blessés sont bien plus nombreux que ce qui est annoncé.

Source: Médias