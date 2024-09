L’ennemi israélien a perpétré plusieurs massacres dans la nuit de mercredi à jeudi, surtout dans la Bekaa centrale. Dans la matinée ses raids ont repris de plus bel contre le sud du Liban. Pendant l’après-midi, un raid a frappé au cœur de la banlieue sud de Beyrouth.

Les raids israéliens sur la localité Younine, au nord de la Bekaa ont fait 23 martyrs, des syriens dans leur majorité.

Plus de 10 autres personnes sont tombées en martyrs dans les deux localités d’al-Kark proche de Zahlé et Chaath, dans la Bekaa du nord.

Des raids ont également eu lieu contre la ville de Baalbek, et les localités Ali al-Nahri , al-Fakhani, Massa, Kark Nouh, Taalbaya et Jalala, Nabi Chit, al-Khodor, Brital, Doros ou des commerces et des bâtiments qui longent la route internationale ont été détruits. (Photo ci-dessous)

A partir de l’aube de ce jeudi, les frappes de l’ennemi israélien ont visé dans le sud du Liban les villages et les localités de Teirdebba, Badias, Maaraké, al-Bazouriyeh, Majdel Zoun, Deir Qanoune, al-Hoche, Kafartibnite, Tebinine, Kafarremane, Sultaniyeh, Touline, Kherber Selem, Nabatiyeh Fawqa, Douweir, Zefta, Debbine, Samma ‘iyeh, Kafarchouba, Kafar Joz, Jibchite, Houmine al-Fawqa, al-Khiam, al-Cha ‘aytiyeh, Ain Baal, Abbasiyeh…

il y a eu 3 martyrs et 17 blessés dans les raids contre des localités de la casa de Tyr.

Il est aussi question qu’un raid israélien a frappé un pont qui relie le Liban à la Syrie à proximité du passage frontalier Matraba.

Seon le ministère de l’Intérieur, il y a eu 3.000 martyrs et blessés depuis le lancement de l’offensive israélienne aérienne contre le Liban le lundi 23 septembre.

Le chiffre des déplacés libanais ne cesse de gonfler. Le ministre de l’Intérieur a rendu compte que 70.100 ont été hébergés dans 533 centres dont des écoles et des instituts publics.

Des sources de sécurité syrienne ont rapporté que 22 mille personnes sont rentrées en Syrie depuis le début de l’offensive aérienne israélienne contre le Liban .

Vers 15 :19 heure locale, un raid israélien a été perpétré dans la banlieue sud de Beyrouth. Selon les premières informations, il a eu lieu dans le quartier al-Qaem.

A SUIVRE

Source: Divers