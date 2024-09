Les branches militaires des factions de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza continuent de diriger des frappes contre les forces d’occupation israéliennes qui pénètrent dans les zones du gouvernorat de Rafah, au sud de la bande de Gaza, et dans l’axe Netzarim, au centre de la bande de Gaza et continuent de cibler les rassemblements militaires israéliens, au 357ème jour de l’agression et de la guerre génocidaire israélienne.

Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé avoir ciblé un véhicule de forage profond israélien avec deux obus Al-Yassin 105, ainsi qu’un groupe de soldats de l’unité du génie de l’armée d’occupation qui se trouvait à proximité, à l’est de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont détruit un char sioniste Merkava 4 avec un obus Al-Yassin 105 dans la région de Sufa, à l’est de la ville de Khan Yunis, et des hélicoptères ont atterri pour évacuer les morts et les blessés.

Les Brigades Al-Qassam ont expliqué, dans un communiqué, que « l’opération de ciblage a eu lieu dans la zone de Sufa, adjacente au site militaire israélien Sufa, confirmant que « leurs combattants ont infligé des victimes directes parmi les soldats d’occupation ».

Les Brigades Al-Qassam ont annoncé la destruction d’un char israélien Merkava 4 avec un obus Al-Yassin 105 dans la région de Sufa, où des hélicoptères ont été repérés atterrissant pour évacuer les morts et les blessés parmi les soldats israéliens.

Les médias israéliens ont révélé que « des hélicoptères militaires appartenant à l’armée d’occupation ont atterri dans le sud de la bande de Gaza, dans le but de « transporter des blessés », tandis que les médias ont confirmé qu’un hélicoptère militaire a atterri à l’hôpital Tel Hashomer, près de Tel Aviv.

Jeudi, les Brigades Al-Qassam et les Brigades Al-Qods ont ciblé un site de génie israélien au nord de l’axe Netzarim, au sud-ouest de la ville de Gaza, avec des obus de mortier de gros calibre.

