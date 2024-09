La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé ce lundi 30 septembre avoir bombardé la ville occupée de Safed avec des salves de missiles. Elle a également tiré des missiles de type Fadi2 contre la base israélienne de Naoura.

La Résistance islamique a réiteré, dans deux communiqués distincts, que ces opérations interviennent en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance ainsi qu’en défense du Liban et de son peuple.

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté que les sirènes ont retenti dans la colonie de Shlomi, à Ras Naqoura en Galilée occidentale, à Nahariya, à Yaaroun, et dans les villes occupées de Safed et Tibériade.

Les médias israéliens ont également reconnu l’explosion d’un drone du Hezbollah dans la colonie de Merom Golan sans que les sirènes ne retentissent.

Ils ont également fait état d’une énorme explosion à Tibériade, de la chute des missiles dans la colonie Amiad, ainsi que des explosions dans les colonies de Kiryat Shmona, Neve Ziv et Amiad.

Toujours en soutien au peuple palestinien inébranlable de la bande de Gaza et à sa résistance et en défense du Liban et de son peuple, la Résistance islamique a attaqué, à l’aube, une force d’infanterie israélienne dans le site d’Al-Sadah, avec des obus d’artillerie, qui ont atteint leur cible. ‏

Dimanche, la Résistance islamique au Liban a mené 11 opérations contre l’occupation israélienne, ciblant notamment les camps Ofek, Al-Manara, Saar, Rosh Pina, Chtoula et Sonobar.