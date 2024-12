La Brigade de Naplouse des Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, a annoncé que ses combattants ont repoussé l’incursion des forces d’occupation dans la région orientale, dans la ville de Naplouse et dans le camp de Balata.

Les combattants de la brigade ont ciblé les forces d’occupation et leurs véhicules, avec de lourdes pluies de balles et d’engins explosifs, « selon les exigences et les conditions du terrain ».

De leur côté, les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa, la branche militaire du mouvement Fatah, ont annoncé avoir répondu, vendredi à l’aube, à l’assaut du camp de Balata par les forces d’occupation dans toutes les zones de son déploiement, et s’être engagées dans de violents affrontements durant des heures avec des mitrailleuses.

Ses combattants ont pu faire exploser un certain nombre d’engins explosifs Zoufi, préparés à l’avance, dans les bulldozers et les véhicules de l’occupation, causant des victimes directes dans ses rangs.

Les combattants ont piégé une force à pied israélienne dans une embuscade complexe à proximité de l’axe Hashshashin. Après l’arrivée d’une deuxième force sur le site de l’embuscade, les brigades ont fait exploser un engin explosif et ont inondé la force de balles, causant des victimes directes dans ses rangs.

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont annoncé que leurs moudjahidines ont réussi, jeudi soir, à viser la colonie Shaked, à l’ouest de la ville de Jénine, avec un lourd barrage de balles, et qu’ils se sont retirés en toute sécurité.

À leur tour, les Brigades Moudjahiddines ont déclaré qu’elles ont réussi à faire exploser un engin explosif contre une force à pied sioniste dans le camp de Balata et à atteindre directement la force ciblée.

Source: Médias