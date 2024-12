Le Hezbollah a publié, lundi soir, un communiqué dans lequel il a déclaré que: « Les crimes prolongés commis par l’ennemi sioniste sur le territoire syrien, que ce soit en occupant davantage de terres sur le plateau du Golan ou en frappant et en détruisant les capacités défensives de l’État syrien, représentent une agression et une violation flagrante de la souveraineté de l’État et du peuple syrien, et constituent une nouvelle déstabilisation de ce pays frère ».

Le Hezbollah a ajouté: « Cette occupation agressive des terres syriennes s’accompagne de l’agression continue de l’armée sioniste contre le Liban et de ses violations et agressions quotidiennes contre Gaza, qui place les peuples face à un danger imminent qui confirme l’unité du chemin des peuples et de la nécessité de rejeter et de faire face à cette agression ».

Et le Hezbollah de renchérir: « Tout en condamnant ces agressions, nous mettons en garde contre les conséquences de leur poursuite. Nous appelons également le monde, en particulier les mondes arabe et islamique, à adopter des positions strictes contre ces crimes et à exercer des pressions dans tous les domaines politiques et juridiques afin d’arrêter cette série d’agressions car toutes les justifications prétendues par l’ennemi sont dénuées de tout fondement ».

Le Hezbollah a souligné que « toutes les tentatives faites par l’ennemi pour contrôler de nouvelles terres syriennes ne peuvent établir aucun type de droits, car tout cela ne peut être qualifié que d’occupation continue de la région du Golan depuis 1967 »,

Et de conclure : « Nous réitérons notre position aux côtés de la Syrie et de son peuple, et nous soulignons la nécessité de préserver l’unité de la terre et du peuple syriens ».