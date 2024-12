Le Hezbollah a exprimé son espoir que « la Syrie se stabilisera en fonction des choix de son peuple, qu’elle connaîtra une renaissance et qu’elle sera en mesure de rejeter l’occupation israélienne, en empêchant toute ingérence étrangère dans ses affaires ».

Dans un communiqué publié mardi soir, le Hezbollah a souligné « qu’il continuera à soutenir la Syrie et son peuple dans leur droit de réaliser leur propre avenir et d’affronter leur ennemi, l’entité usurpatrice israélienne. »

Pour le Hezbollah « ce qui se passe aujourd’hui en Syrie aux niveaux populaire et politique, et les choix politiques internes et externes qui en résulteront, sont le droit exclusif du peuple syrien, loin de toute influence et pression extérieures. »

Le Hezbollah a souligné que « l’occupation par l’entité israélienne d’une plus grande partie du territoire syrien et ses frappes contre les capacités militaires constituent une agression dangereuse et fermement condamnée. Le Conseil de sécurité, la communauté internationale et les pays arabes et islamiques portent la responsabilité de rejeter, de mettre fin à tout cela, ainsi que de protéger le peuple syrien à un moment sensible et critique de son histoire ».

Et de rappeler : « Nous avons toujours mis en garde contre les ambitions israéliennes dans toute la région et nous y avons résisté pour empêcher l’occupation d’atteindre ses objectifs. Nous avons réitéré que l’agression contre Gaza est une guerre génocidaire et un point de départ pour changer le visage de la région et mettre fin à la cause palestinienne ».

Le Hezbollah a en outre constaté que « le silence absolu arabe, islamique et international face à l’agression criminelle contre la Syrie, avec le soutien illimité des États-Unis et l’incapacité à prendre des mesures pratiques pour faire face à cette agression et soutenir le peuple palestinien et ses droits légitimes, ont conduit à davantage de crimes et d’agressions sionistes contre les pays de la région ».

Et de conclure : « toutes les mesures doivent être prises pour empêcher l’entité israélienne d’atteindre ses objectifs, en plus de ne pas rester silencieux ni assister à cette agression brutale contre la Syrie et son peuple ».