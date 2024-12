Un haut responsable yéménite a déclaré que le Yémen élaborait un plan de confrontation avec ses adversaires, y compris les États-Unis, et a fait état de nouvelles options de représailles à mesure que l’agression américaine s’intensifierait.

Dans une interview diffusée par la chaîne d’information libanaise Al-Mayadeen, Mohammad Ali al-Houthi, membre du Conseil politique suprême yéménite, l’a déclaré peu après que l’armée américaine a mené une frappe aérienne, le lundi 16 décembre, contre une installation de commandement et de contrôle dans la capitale yéménite, Sanaa.

Cela survient alors que les responsables américains intensifient leurs menaces contre le Yémen, des rapports indiquant que le régime israélien envisage, à son tour, de frapper le pays arabe en réponse aux attaques de missiles et de drones sur des cibles israéliennes en Palestine occupée visant à pousser Tel-Aviv à mettre fin au génocide à Gaza.

Mohammad Ali al-Houthi a affirmé que les Yéménites n’avaient pas peur des États-Unis. « Nous les affrontons depuis dix ans », a-t-il ajouté.

Il a souligné que pendant une décennie, les Yéménites avaient subi une agression continue, soutenue par les États-Unis, de la part de l’Arabie saoudite et de ses alliés.

Il a précisé que le ministère yéménite de la Défense « fera tout ce qui est en son pouvoir dans le cadre de ses opérations » pour défendre le pays, ajoutant que « quelles que soient les actions américaines, elles ne détourneront pas notre peuple de sa mission ».

« Nos opérations se poursuivront et nous ne nous soucions d’aucune puissance, qu’elle soit américaine ou autre. Les États-Unis ont mené des actions hostiles contre nous depuis neuf ans, et nous sommes maintenant à la dixième année de l’agression infligée à notre pays par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, sans qu’ils obtiennent le moindre résultat. »

Al-Houthi a confirmé la poursuite des opérations du Yémen contre ‘Israël’, se félicitant de l’ampleur des attaques anti-israéliennes dans la mer Méditerranée, l’océan Indien, la mer d’Arabie, ainsi qu’à Tel-Aviv et ailleurs.

« Nous n’avons pas de limite ni de lignes rouges tant que notre peuple est bombardé et que le génocide perpétré par Israël contre le peuple de Gaza continue », a-t-il déclaré.

Al-Houthi a également qualifié les frappes aériennes américaines d’« actes barbares et terroristes », avertissant que le peuple yéménite continuerait à riposter et que leur combat se poursuivait contre tous les agresseurs.

Les attaques ciblant des intérêts israéliens ont commencé le 19 octobre 2023, peu après le début de la guerre génocidaire contre Gaza.

Depuis lors, les forces yéménites ont mené des centaines d’attaques de drones et de missiles, imposant un blocus maritime sur le régime israélien et entravant la circulation des navires associés à ‘Israël’.

De plus, le Yémen a ciblé des navires américains en réaction aux frappes aériennes pro-israéliennes des États-Unis sur son territoire.

Source: Avec PressTV