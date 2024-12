Le Hezbollah a condamné « la nouvelle agression sioniste-américaine contre le Yémen, qui a visé jeudi des installations civiles, en violation flagrante de toutes les normes et lois internationales et humanitaires ».

Le Hezbollah a souligné : « Cette agression constitue une extension de la brutalité sioniste et une continuation de la guerre ouverte contre les peuples de notre nation arabe et islamique, en particulier la Palestine, le Liban et la Syrie ».

Le communiqué du parti a ajouté : « Cette attaque flagrante contre le territoire yéménite est le résultat de l’échec de l’ennemi à atteindre ses objectifs stratégiques, sur tous les fronts de l’axe de la résistance, et de son incapacité à faire face aux frappes yéménites précises qui ont révélé la fragilité de son système sécuritaire et militaire ».

Le communiqué a appelé « les peuples des nations libres et les forces de résistance à se rassembler et à s’unir face à cette agression continue contre nos peuples », soulignant que « l’ennemi sioniste est un cancer qui menace la nation entière et ne fera que s’aggraver s’il n’est pas arraché via une plus grande résistance ».

Le Hezbollah a renouvelé sa pleine solidarité avec le peuple yéménite, soulignant sa « ferme confiance que ce peuple fier et combatif poursuivra sur la voie de la fermeté et de la résistance avec ses dirigeants sages et courageux pour repousser l’agression ».

Jeudi, les médias israéliens ont rapporté que « des dizaines d’avions de combat de l’armée de l’air israélienne ont attaqué des cibles stratégiques au Yémen, à Hodeidah et pour la première fois à la périphérie de la capitale, Sanaa ».

Le journal Israël Hayom a indiqué que l’opération, baptisée « Ville Blanche », était prévue pour répondre aux tirs des Yéménites de plus de 200 missiles sol-sol et de plus de 170 drones, notant que certaines des cibles attaquées se trouvaient à environ 2 000 kilomètres du territoire palestinien occupé.

