Une enquête menée par le journal israélien Haaretz a révélé d’horribles témoignages de soldats de l’armée d’occupation israélienne qui avouent avoir procédé à des dizaines d’exécutions sur le terrain contre des civils palestiniens à la périphérie de l’axe Netzarim, au sud de la ville de Gaza.

L’enquête révèle que les soldats d’occupation ont reçu l’ordre d’exécuter tout Palestinien qui s’approcherait de cette zone, même s’il n’était pas armé, qu’il s’agisse d’un enfant ou d’une femme.

Le journal a cité l’un des soldats qui aurait déclaré, en repérant un garçon palestinien s’approchant de la zone, qu’il avait informé le responsable de son bataillon que le garçon n’était pas armé, et l’officier aurait répondu : « Quiconque franchit cette ligne est un terroriste, sans exception. Il n’y a pas de civils ici. »

En conséquence, le soldat a exécuté le garçon et sa photo a ensuite été envoyée aux services de renseignement israéliens pour révéler qu’il n’était lié à aucune activité armée.

Un autre soldat a raconté les détails de la prise pour cible d’un groupe palestinien non armé qui arborait le drapeau blanc et l’agitait vers un drone qui se trouvait au-dessus d’eux, mais l’ordre a été donné de tous les tuer.

Le soldat a rapporté que l’un des officiers avait pointé le drapeau blanc et que cela indiquait qu’il s’agissait de civils. Cependant, la décision a été prise par l’officier le plus haut gradé de les tuer, qui a déclaré : « Je ne veux pas entendre parler à propos d’un drapeau blanc… tirez. Le soldat a déclaré que les soldats et officiers qui s’opposaient à cet acte étaient qualifiés de « lâches ».

L’enquête a mis aussi en lumière l’utilisation par l’armée d’occupation de missiles anti blindés contre des civils non armés près de l’axe Netzarim .

L’un des soldats aurait déclaré que quatre Palestiniens qui marchaient à proximité de l’axe avaient été visés, même si le drone avait détecté qu’ils ne portaient aucune arme.

Il a ajouté : « Les soldats ont reçu l’ordre de les tuer. Trois ont été tués immédiatement, tandis que le quatrième a survécu et a levé les mains en signe de reddition. Cependant, il a été détenu nu dans une cage près du site et les soldats lui ont délibérément craché dessus. Ensuite, un enquêteur de l’unité d’interrogatoire des prisonniers de guerre (504) est venu l’interroger et a pointé une arme sur sa tempe, puis il a été relâché.

Un hélicoptère a également visé avec un missile un homme et deux enfants qui se promenaient près de l’axe Netzarim. Le soldat qui a été témoin de l’incident aurait confirmé qu’il n’y avait aucune justification pour les tuer.

L’enquête a également mis en lumière l’ampleur du « sadisme » dans la manière dont les unités de l’armée d’occupation ont traité les Palestiniens et leur compétition pour tuer le plus grand nombre de civils.

L’un des officiers aurait déclaré : « Les déclarations officielles de l’armée décrivent tous ceux qui sont tués comme des terroristes, ce qui transforme cela en une compétition entre unités pour augmenter le nombre de morts. »

Il a ajouté : « Par exemple, si des membres de la 99e division militaire tuent 150 personnes, l’autre division doit se précipiter pour en tuer 200. »

L’enquête a montré que les officiers supérieurs de l’armée disposaient de larges pouvoirs pour tuer des Palestiniens sans en référer au commandement supérieur, et que les dirigeants commençaient à avoir le sentiment qu’ils dirigeaient une milice armée sans lois ni contrôles.

L’enquête a révélé que la personne qui dirige les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza est un extrémiste de la colonie de Kiryat Arba qui s’appelle Yehuda, et que sa mentalité est contraire à toutes les normes militaires en vigueur.

L’extrémiste Yehuda aurait déclaré lors d’une des réunions : « Il n’y a pas d’innocents à Gaza et, de mon point de vue, ce sont tous des saboteurs ».

D’autres officiers ont décrit Yehuda comme un « Napoléon en miniature », car il agissait avec une mentalité de vengeance très éloignée de toutes les lois de la guerre que le monde n’ait jamais connues.

Cependant, l’enquête a parlé de l’échec de l’armée d’occupation à vider tout le nord de la bande de Gaza des Palestiniens malgré les horribles crimes commis contre les civils, soulignant que les crimes israéliens commis se caractérisent par un manque de responsabilité et l’absence de tout contrôle comportemental dans violation des lois internationales.

