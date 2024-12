Citant le commandant de l’armée de l’air, la radio de l’armée sioniste a affirmé que « le rythme des attaques contre les Houthis augmenterait si nécessaire ».

La chaine israélienne Kan 11 a rapporté mardi soir « que l’armée israélienne étudiait la possibilité de lancer une quatrième attaque contre le Yémen dans le contexte de l’escalade de la confrontation avec le groupe Ansarullah ».

Le rapport a indiqué que l’entité envisage « de lancer une attaque plus violente que les précédentes attaques contre Hodeidah et Sanaa, et précise que l’armée de l’air et la Division du renseignement militaire travaillent à préparer des plans plus violents et à augmenter le nombre d’objectifs au Yémen ».

Un responsable sioniste a déclaré que « les Houthis ont décidé d’intensifier considérablement leurs attaques contre l’entité, en lançant trois missiles balistiques depuis la fin de la semaine dernière de manière indépendante, sans instructions de l’Iran. En conséquence, il a jugé » nécessaire de continuer à cibler les Houthis ».

Ces développements coïncident avec le fait que le ministère sioniste des Affaires étrangères a donné des instructions à ses missions diplomatiques en Europe pour chercher à classer les Houthis comme une organisation terroriste, et a également appelé le Conseil de sécurité à tenir une session d’urgence pour condamner les attaques des Houthis.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a déclaré dans un communiqué: » Les Houthis représentent une menace non seulement pour Israël, mais aussi pour la région et le monde entier », soulignant que « classer le groupe comme organisation terroriste est la première étape nécessaire ».

Samedi, l’occupation n’a pas réussi à intercepter un missile lancé depuis le Yémen qui a atterri dans la région de Tel Aviv-Jaffa, blessant une vingtaine de personnes.

Source: Médias